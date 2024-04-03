LADA Vesta обзавелась автопилотом

Пока АВТОВАЗ постепенно возвращает в оснащение своих моделей опции, исчезнувшие из-за санкций, НАМИ идет дальше и устанавливает в LADA Vesta автопилот. Дорожные испытания «умного» автомобиля уже начались.

Как сообщает ТАСС, специалисты ФГУП «НАМИ» используют отечественный седан в качестве платформы для тестов разработок в области беспилотного вождения. LADA Vesta под управлением автопилота проходят обкатку на дорогах общего пользования и на специальном испытательном полигоне.

— Подобные системы, которые разрабатывают российские ученые, позволят снизить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки. Я уверен, что подобные технологии в ближайшем времени будут активно применяться большинством автопроизводителей, — заявил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

Напомним, в настоящее время свои беспилотные автомобили на базе иномарок активно тестируют «Яндекс» и «Сбер». А в прошлом году доступ на трассу М11 «Нева», соединяющую Москву и Санкт-Петербург, получили отечественные беспилотные грузовики КамАЗ.