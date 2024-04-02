Коррупция 2.0: ГИБДД реанимировала старинный способ развода водителей на деньги

Истинность поговорки «сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит» подтвердили сотрудники ДПС Башкирии. Они доказали, что ведомственные антикоррупционные меры не в состоянии излечить их от тяги к взяткам. Информацию об инциденте такого рода опубликовал лидер «Пробок.нет» Александр Шумский.

История имела место в районе 1547 километра трассы М5 «Урал». Это Иглинский район Республики Башкортостан. По словам водителя, проезжавшего там некоторое время назад, он не успел завершить обгон до начала зоны действия знака «Обгон запрещен». То есть формально нарушил ПДД. Местность в этом месте трассы достаточно пустынная, полицейских камер нет. Автомобилист, как говорится, пожал плечами и поехал дальше.

Однако уже через несколько километров пути его поджидал патруль ДПС. Служивые машину остановили и, по словам автомобилиста, продемонстрировали ему с помощью смартфона одного из инспекторов видео, на котором был запечатлен момент нарушения — завершение обгона в зоне действия запрещающего знака.

Далее полицейские сообщили шоферу, что его поведение подпадает под действие ч. 4 ст. 12.15 КоАП. Наказание по ней — либо штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на 4-6 месяцев. Обозначив перед водителем эти перспективы, служивые предложили ему решить вопрос неофициально: забыть о произошедшем за взятку.

Однако гражданин решил не связываться с противозаконным предложением и отказался. Но вместо составления протокола сотрудники ДПС просто вернули ему документы и отпустили на все четыре стороны.

Фото: Александр Шумский

Автовладелец был изрядно удивлен таким поворотом событий. Кроме того, он не мог понять: откуда взялась у патрульных видеозапись его обгона, если никаких камер ГИБДД в этом месте нет? Съездив по своим делам, наш герой на обратном пути решил внимательнее присмотреться к дорожному знаку, запрещающему обгон. И тут «ларчик открылся»: на его тыльной стороне все-таки была видеркамера!

Только не сертифицированная полицейская, а самая обычная наружного наблюдения, питающаяся от аккумулятора и оснащенная SIM-картой для передачи видео владельцу по каналу сотовой связи. Красная цена такого девайса в интернет-магазине — 3000-4000 рублей. В описываемом случае камеру прикрепили к железу дорожного знака чем-то вроде скотча. Ознакомившись с «ноу-хау» водитель понял, что инспекторы ДПС установили ее «в неофициальном порядке». А полученное видео используется ими исключительно для развода незадачливых водителей-нарушителей на взятки.

Заметим, что в начале 2000-ых примерно по такому же алгоритму нечистые на руку гаишники вымогали у проезжих водителей взятки с помощью штатных камер-треног, измерявших скорость и фиксировавших выезд на встречную полосу. В последние годы начальство поотбирало у подавляющего большинства патрулей подобное оборудование — как раз ради искоренения коррупции. Но у некоторых работников ДПС, как видим, «руки-то помнят»...

Остается надеяться, что начальство башкирских «видеооператоров в погонах», прочитав эти строки, установит их личности и «взбодрит» по полной программе.