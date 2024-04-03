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АВТОВАЗ назвал сроки запуска серийного производства LADA Largus

Модель вернут на конвейер через полтора месяца

Затянувшийся перерыв в производстве LADA Largus завершится к лету 2024 года. Завод в Ижевске уже готов к возобновлению массового выпуска популярной модели.

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Автор
Максим Орлов

Изображение АВТОВАЗ назвал сроки запуска серийного производства LADA Largus

Сборку модели из Тольятти, где освободившиеся мощности займет новинка на базе LADA Vesta, в Ижевск переносили не один месяц. В Удмуртии уже собрана тестовая партия машин, чтобы отработать технологические процессы полного цикла производства и обучить сотрудников, а товарные Largus с конвейера начнут сходить с 15 мая, сообщает отечественный автогигант.

Завод будет выпускать как пассажирские универсалы, так и коммерческие фургоны, а в третьем квартале завод «Лада-Ижевск» займется сборкой перспективного электромобиля e-Largus. Ожидается, что «электричка» также будет предложена покупателям в двух вариантах кузова. Стоимость бензиновых версий LADA Largus не названа, не говоря уже о цене электрического варианта.

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