Стало известно, что прямо сейчас происходит на заводе Mitsubishi в России

Калужский завод PSMA, который ранее производил автомобили не только под брендом Peugeot и Citroёn, но и кроссовер Mitsubishi Outlander, и внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, внезапно ожил на днях и даже показал новинку — кроссовер Citroёn C5 Aircross. Во время экскурсии по предприятию нашему корреспонденту удалось заглянуть и в «японскую зону» производства. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Тридцатилетняя история Mitsubishi в России, как одного из первых, официально вышедших на наш рынок импортных брендов, замерла, но не закончилась: представительство марки продолжает функционировать, запчасти поставляются, а гарантийные обязательства осуществляются.

Сохранилась, пусть и не в полном составе, дилерская сеть — обслужить свой Mitsu у дилера все еще можно. Более того, завода даже не сменил собственника, в отличии от предприятий Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге. Что же происходит внутри?

Оживший французский конвейер пока проходит ярко выраженную процедуру отладки, новая модель лишь начинает сходить с «нитки», коих на «ПСМА Рус» несколько. Японская находится за плотными, но прозрачными пластиковыми шторами, не способными скрыть от любопытных глаз порядок, аккуратно сложенные в штабеля кузовные детали Pajero Sport, чистые и явно прибранные помещения, в которых бережно хранится оснастка и прочий полезный инвентарь.

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Никакого хаоса, разрухи и уныния — оборудование забрано в полиэтилен и ждет своего часа, чтобы снова заработать в полную силу. Кстати, исключительно по ощущениям, основанным на множестве осмотренных автомобильных заводов, для этого потребуется лишь воткнуть штепсель в розетку и провести пуско-наладочные работы. Недели, если не дни.

Но простой — это ведь чистые затраты, скажете вы, и будете абсолютно правы. Но если за сохранение и сбережение платятся деньги, и не малые, значит это кому-то да надо. За три полных месяца 2024-го мы успели увидеть уже два непохожих друг на друга, но одинаково элегантных решения, позволивших возобновить выпуск корейских и французских автомобилей в России.

Вернутся ли на свое предприятие «Три бриллианта» не знает никто: японцы чрезвычайно зависимы от мнения американского «партнера», но в тоже время никогда не принимают резких решений. Они умеют ждать, это заложено в генном коде этой нации, а бизнес всегда отделен от политики. Всегда. И это добавляет оптимизма поклонником культового японского бренда в России.