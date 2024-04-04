Стало известно, когда УАЗ выпустит глубоко модернизированный «Патриот»

Ульяновский автозавод отложил планы по созданию совершенно новых моделей в долгий ящик, сосредоточившись вместо этого на модернизации существующих. Точнее, существующей — одной. В обозримом будущем автостроитель презентует модернизированный «Патриот».

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на представителей УАЗа, глубоко модернизированный Patriot будет представлен в 2025 году. Что именно подразумевается под «глубокой модернизацией», не уточняется, но в проекте задействованы специалисты инженерного центра из Ульяновска и проектного центра Sollers в Казани. Работа идет по графику — до следующего года должны успеть.

Напомним, ранее УАЗ объявил, что обновит штамповую оснастку для изготовления кузовных элементов внедорожника УАЗ Patriot и моделей старого грузового ряда, известных как «Буханка». В результате должно повыситься качество изготовления деталей и общего качество сборки автомобилей. Однако сроки внедрения новых компонентов в серийные машины пока не озвучены.