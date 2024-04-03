Апрельские тезисы: в России вступили в силу несколько важных для водителей законов

В последние несколько лет у нас как-то поубавилось желающих 1 апреля праздновать День смеха. В 2024 году эту традицию окончательно добило российское правительство, назначив на эту дату вступление в силу сразу нескольких скучных с виду, но не ставших из-за этого менее важными для автомобилистов страны законодательных новелл.

У автовладельцев началась новая жизнь, а они этого еще не поняли

Для кого-то подробности о вступающих в силу в начале апреля изменениях в «автомобильном» законодательстве могут показаться не особо значимыми. Но это нормально: большинство по-настоящему серьезных правовых «сдвигов» начинаются с малозаметных для далекого от юриспруденции человека корректировок во «второстепенных» законах и подзаконных актах.

Они, если можно так выразиться, готовят почву перед тем, как на головы граждан обрушится главный юридический калибр новеллы. Примерно так можно расценить случившийся 1 апреля запуск государственной базы данных ОСАГО. Пожалуй, никто из автовладельцев не увидит в этом скучном факте признак скорого появления нового и внушительного по своему размеру штрафа с камер ГИБДД. Так что не удивляйтесь, если уже к концу 2024 года десяткам тысяч автомобилистов страны начнут прилетать «письма счастья» нового типа.

Слушайте День дурака: что изменилось для российских водителей с 1 апреля на Яндекс Музыке

Кроме того, стоит напрячься довольно серьезной группе автовладельцев, сумевших за последний год «затариться» относительно дешевыми машинами, ввезенными из-за рубежа за последние год-полтора. Речь идет о начислении для них дополнительного (и весьма разорительного) платежа за импорт транспортного средства на российскую территорию через страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Новелла заработала с 1 апреля. И ряд формулировок в подзаконных актах на эту тему указывает на то, что под новую «метлу» попадут и те граждане, кто обзавелся «серыми» ТС до 1 апреля.

Ну и, наконец, нельзя забыть об очередных изменениях в правилах сдачи экзамена на «права». Они тоже получили «апгрейд» с 1 апреля. В связи с чем есть надежда, что на российских дорогах в ближайшее время станет поменьше «джигитов» из числа мигрантов. А подробнее об этом и о прочих «апрельских тезисах», всерьез затрагивающих автомобильную жизнь страны, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.