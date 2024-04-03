Апрельские тезисы: в России вступили в силу несколько важных для водителей законов

Для кого-то подробности о вступающих в силу в начале апреля изменениях в «автомобильном» законодательстве могут показаться не особо значимыми. Но это нормально: большинство по-настоящему серьезных правовых «сдвигов» начинаются с малозаметных для далекого от юриспруденции человека корректировок во «второстепенных» законах и подзаконных актах.
Они, если можно так выразиться, готовят почву перед тем, как на головы граждан обрушится главный юридический калибр новеллы. Примерно так можно расценить случившийся 1 апреля запуск государственной базы данных ОСАГО. Пожалуй, никто из автовладельцев не увидит в этом скучном факте признак скорого появления нового и внушительного по своему размеру штрафа с камер ГИБДД. Так что не удивляйтесь, если уже к концу 2024 года десяткам тысяч автомобилистов страны начнут прилетать «письма счастья» нового типа.
Кроме того, стоит напрячься довольно серьезной группе автовладельцев, сумевших за последний год «затариться» относительно дешевыми машинами, ввезенными из-за рубежа за последние год-полтора. Речь идет о начислении для них дополнительного (и весьма разорительного) платежа за импорт транспортного средства на российскую территорию через страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Новелла заработала с 1 апреля. И ряд формулировок в подзаконных актах на эту тему указывает на то, что под новую «метлу» попадут и те граждане, кто обзавелся «серыми» ТС до 1 апреля.
Ну и, наконец, нельзя забыть об очередных изменениях в правилах сдачи экзамена на «права». Они тоже получили «апгрейд» с 1 апреля. В связи с чем есть надежда, что на российских дорогах в ближайшее время станет поменьше «джигитов» из числа мигрантов. А подробнее об этом и о прочих «апрельских тезисах», всерьез затрагивающих автомобильную жизнь страны, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.