Завод «Москвич» резко снизил цены на автомобили. Кто следующий?

Столичный автомобильный завод обнародовал новый прайс-лист на свою самую популярную модель — «Москвич 3». К величайшему удивлению российских автолюбителей, цена на SUV одним махом упала аж на 25%. В связи с чем портал «АвтоВзгляд» предположил, что это решение отечественного автопроизводителя может стать новым трендом на российском рынке.

За те долгие годы, что в России беспредельничали принципы рыночного регулирования, моторизованным гражданам страны пришлось смириться с грустной реальностью — автомобили могут только дорожать, и никак не наоборот. Автостроители и автопродавцы использовали и используют для оправдания роста цен любой повод, а подчас и вовсе обходятся без него. И никогда, ни при каких обстоятельствах, от этой крайне выгодной для себя политики они не отступали.

И результаты подобной политики, которые мы наблюдаем сейчас, весьма печальны. По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена легковушки в 2021 году была равна 1,99 млн рублей. По итогам года минувшего она составила уже 2,96 млн — то есть подскочила практически в 1,5 раза. Печальную статистику подтверждает и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Ее представители напоминают, что в 2013 году отношение средней стоимости автомобиля к размеру средней зарплаты составляло 27 раз, а в 2023 году — уже 48 раз.

Все спекуляции на тему мифической острой конкуренции между продавцами, которая вот-вот вспыхнет из-за затоваривания складов, при ближайшем рассмотрении оказываются совершенно несостоятельными. Случившееся было затоваривание дилерских «кладовок» в конце прошлого года рассосалось как по волшебству. И вовсе не потому, что продавцы опомнились и начали снижать цены. Да, дисконты они потенциальным клиентам предложили, но рекомендованные производителями цены остались на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже выросли.

Просто на рост продаж повлияла крайняя недонасыщенность рынка, бешено растущий отложенный спрос, фактический запрет параллельного импорта и некоторые другие обстоятельства. Чем «автокупцы» и пользуются. Причем их совершенно не волнует, что бюджетный сегмент практически пуст, что людям со средним доходом покупка автомобиля практически недоступна, а автомобильная отрасль, по сути, дышит только одним «легким» — дорогим сегментом.

Впрочем, из любви к истине тут следует оговориться — не все крупные игроки на рынке ведут себя подобным образом. Точнее говоря, почти все, но есть исключения. Например, белой вороной неожиданно оказался МАЗ «Москвич». В начале апреля он обнародовал новый прайс-лист на свой городской кроссовер «Москвич 3».

В базовом исполнении автомобиль со 136-сильным двигателем и механической коробкой этого года выпуска теперь можно приобрести за 1 655 000 рублей, а прошлогодний — за 1 590 000 (буквально месяц назад на этой версии красовался ценник в 2 220 000 рублей). Желающим купить машину с вариатором придется доплатить 70 000. Топовая комплектация — безальтернативно двухпедальная с прайсом 1 865 000 «деревянных». По сравнению с базовой, она оборудована дополнительными приятными опциями, например кожаными сиденьями вместо комбинированных, импульсными стеклоподъемниками всех дверей, электрорегулировкой водительского сиденья и другими. Опять же, до апреля такая машина стоила 2 478 000 рубликов. 1/4

В феврале 2024 года завод продал 1050 автомобилей, причем львиная доля пришлась именно на «трешку». А по итогам прошлого года автомобиль занял четвертое место по популярности среди компактных кроссоверов. Другими словами, он — даже несмотря на откровенную дороговизну — стабильно продавался, имея свою аудиторию. Многие дилеры выдавали и выдают за снижение цен маркетинговые кампании, скидки при выполнении особых условий вроде трейд-ин.

В марте «Москвич» объявил о новой политике ценообразования бренда. По словам Анастасии Журавлевой, директора по связям с общественностью завода: «Каждый день мы заботимся о том, чтобы выбор, покупка и обслуживание автомобилей были комфортными и прозрачными. Поэтому мы разработали и внедрили новый подход к ценообразованию — „Москвич“ предлагает понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий. Это не временная распродажа или акция, а осознанное новое ценовое позиционирование бренда».

И эта тактика, видимо, сработала. В марте продажи достигли рекордных трех тысяч автомобилей. Сейчас автомобили «Москвич» являются одними из самых доступных на фоне ближайших конкурентов.

Неужели свершилось? Разве возможно в нынешние-то времена, чтобы производитель поставил наконец интересы потребителя если не выше собственных, то хотя бы на сопоставимый уровень? Оказывается — вполне.

А раз так, то очень хочется верить, что на столичную инициативу обратят внимание федеральные государственные органы и не дадут ей заглохнуть. А, наоборот, всемерно поддержат, распространив новаторскую рыночную позицию МАЗ «Москвич» хотя бы на отечественные автозаводы, число которых пусть медленно, но растет. Образумить при этом слишком поверивших в себя наших новых восточных партнеров властям вряд ли удастся. Но ведь чем черт не шутит, не правда ли?

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