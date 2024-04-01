«Москвич» продлил распродажу автомобилей

Март закончился, но возрожденный отечественный бренд не остановил аттракцион невиданной щедрости, позволяющий ощутимо сэкономить при покупке кроссовера «Москвич 3» и лифтбэка «Москвич 6». Большие скидки будут действовать еще как минимум месяц — до конца апреля.

Большие скидки на бензиновые машины будут действовать и в апреле

В марте столичный автозавод запустил крайне любопытную акцию на автомобили, сошедшие с конвейера в 2023 году. Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, кроссовер с индексом «3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал доступнее на 630 000 рублей, в версии «Комфорт» — на 712 000. Стоимость базового «Москвич 3» снизилась до 1 590 000 целковых, а лифтбэк подешевел на 490 000 — купить «Москвич 6» можно было за 2 136 000 рублей.

Все эти прайсы действуют и в апреле. Причем, что самое интересное, производитель не ставит никаких дополнительных условий — чтобы получить бонус, не нужно сдавать старый автомобиль в Trade In, оформлять кредит или прибегать к каким-либо другим дополнительным услугам. В этом месяце, кстати, нет и оговорки о том, что скидки распространяются лишь на машины прошлого года выпуска.

Добавим, что электрический кроссовер «Москвич 3e» по-прежнему под акцию не подпадает. Он предлагается по стандартному прайсу — от 3 950 000 рублей.