Mitsubishi расторгла договор о производстве автомобилей в Калуге

Калужский завод «ПСМА Рус», который ранее производил не только автомобили брендов концерна Stellantis, но и кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожник Pajero Sport, к сборке японских машин не вернется. Российское представительство «трех бриллиантов» официально вышло из проекта.

Выпуск Outlander и Pajero Sport в Калуге был остановлен весной 2022 года из-за прекращения поставок комплектующих для сборки автомобилей, а в декабре 2023-го «Мицубиси Моторс Рус» расторгла соглашение на контрактное производство на мощностях «ПСМА Рус», о чем стало известно только сейчас. Тогда же, в декабре, бренд официально прекратил участие в специнвестконтракте с Минпромторгом, который подписывался в 2019 году.

По данным собственных источников портала «АвтоВзгляд», на такой шаг в «Мицубиси Моторс Рус» пошли, чтобы избежать штрафов за неисполнение договорных обязательств. Хотя компании и пришлось выплатить неустойку — такая опция изначально предусматривалась при заключении контракта. Японский автопроизводитель компенсировал заводу «ПСМА Рус» прекращение сотрудничества суммой в размере 2,946 млрд. рублей — выплата прошла в январе 2024-го.

Как сообщает «Интерфакс», неустойка сформировала основную часть чистого убытка (3,9 млрд. руб.) «Мицубиси Моторс Рус» за прошлый год против прибыли около 1,5 млрд. руб. в 2022 году. Еще 900 млн. рублей составляют резервы на возмещение ущерба и на работу с претензиями потребителей. Заявлено, что у компании достаточно средств (около 1,9 млрд. руб.) для исполнения всех своих финансовых обязательств.