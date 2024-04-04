Запад бьет тревогу: как китайские машины следят за автовладельцами

Ни для кого не секрет, что китайский автопром шагнул настолько далеко, что без стеснения стал задвигать на задний план грандов мировой индустрии. Поднебесная навязывает рынку новые тренды, активно внедряя передовые технологии, позволяющие пользователям интерактивно взаимодействовать со своими машинами. Круто? Еще как! Но есть в этих инновациях и обратная сторона медали.

С беспрецедентным по своей неординарности заявлением выступила занимающая в США пост министра торговли г-жа Джина Раймондо. По ее словам, «интеллектуальные» автомобили китайского производства, подключенные к глобальной Сети и умеющие обмениваться данными посредством облачных сервисов, собирают конфиденциальные данные о водителях, которые ими управляют. И не только...

В ее словах, безусловно, есть доля правды. По аналогии со всякими GPS, ГЛОНАСС и прочими системами, способными «куда надо» передавать сведения о поездке в режиме реального времени, виртуальные сети взаимодействия авто с пользователями тоже не без труда фиксируют дорожную и иную информацию. К примеру, скорость машины, маршрут, нарушения и тому подобное. Но при желании «борт» сможет прослушивать происходящее в салоне и даже писать видео. Для чего необходимо лишь модернизировать, а то и просто активировать соответствующий софт.

Справедливости ради стоит сказать, что подобные шалости под силу любому компьютеру, планшету и смартфону. Вы же наверняка замечали, как поговорив о чем-либо по телефону, при последующем выходе в интернет браузер подкладывает рекламу, так или иначе связанную с недавним диалогом? То-то и оно. Но кроме корыстных целей у программного обеспечения, в общем-то, нет. Поверьте: мало кому интересно, как «обычные смертные» проводят свой досуг, что употребляют и с кем живут. Если, конечно, вы не спецагент или преступник, за которыми организовано наблюдение.

Фото globallookpress.com

Между тем, неутомимая госпожа Раймондо уверена, что умные и подключенные автомобили из КНР не просто следят за их хозяевами, а «представляют серьезную угрозу национальной безопасности». По этому поводу в США даже устроили самое настоящее расследование. Администрация президента Байдена сочла недопустимым сбор информации о гражданах Америки, которые позволяют себе китайские компании, да еще и «в таких масштабах».

Судя по всему, Штаты в очередной раз решили ограничить китайцам доступ к локальному авторынку, пусть и не полностью, но с последующим запретом на использование определенных систем и технических решений.

В местном правительстве открыто заявили о том, что «функции помощи водителю и прочие продвинутые технологии могут быть задействованы в автомобилях с целью шпионажа». Байден даже лично пообещал предпринять ряд фундаментальных мер, направленных на защиту государства. А то вдруг в Китае узнают, кто на самом деле управляет старым маразматиком...