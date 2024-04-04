Запад бьет тревогу: как китайские машины следят за автовладельцами

С беспрецедентным по своей неординарности заявлением выступила занимающая в США пост министра торговли г-жа Джина Раймондо. По ее словам, «интеллектуальные» автомобили китайского производства, подключенные к глобальной Сети и умеющие обмениваться данными посредством облачных сервисов, собирают конфиденциальные данные о водителях, которые ими управляют. И не только...
В ее словах, безусловно, есть доля правды. По аналогии со всякими GPS, ГЛОНАСС и прочими системами, способными «куда надо» передавать сведения о поездке в режиме реального времени, виртуальные сети взаимодействия авто с пользователями тоже не без труда фиксируют дорожную и иную информацию. К примеру, скорость машины, маршрут, нарушения и тому подобное. Но при желании «борт» сможет прослушивать происходящее в салоне и даже писать видео. Для чего необходимо лишь модернизировать, а то и просто активировать соответствующий софт.
Справедливости ради стоит сказать, что подобные шалости под силу любому компьютеру, планшету и смартфону. Вы же наверняка замечали, как поговорив о чем-либо по телефону, при последующем выходе в интернет браузер подкладывает рекламу, так или иначе связанную с недавним диалогом? То-то и оно. Но кроме корыстных целей у программного обеспечения, в общем-то, нет. Поверьте: мало кому интересно, как «обычные смертные» проводят свой досуг, что употребляют и с кем живут. Если, конечно, вы не спецагент или преступник, за которыми организовано наблюдение.
Между тем, неутомимая госпожа Раймондо уверена, что умные и подключенные автомобили из КНР не просто следят за их хозяевами, а «представляют серьезную угрозу национальной безопасности». По этому поводу в США даже устроили самое настоящее расследование. Администрация президента Байдена сочла недопустимым сбор информации о гражданах Америки, которые позволяют себе китайские компании, да еще и «в таких масштабах».
Судя по всему, Штаты в очередной раз решили ограничить китайцам доступ к локальному авторынку, пусть и не полностью, но с последующим запретом на использование определенных систем и технических решений.
В местном правительстве открыто заявили о том, что «функции помощи водителю и прочие продвинутые технологии могут быть задействованы в автомобилях с целью шпионажа». Байден даже лично пообещал предпринять ряд фундаментальных мер, направленных на защиту государства. А то вдруг в Китае узнают, кто на самом деле управляет старым маразматиком...