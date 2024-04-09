Обновленная Skoda Octavia встала на конвейер

Чешская марка запустила серийное производство своего бестселлера Octavia, который в феврале пережил плановое обновление. Сборку машины наладили в Млада-Болеславе, но скоро легендарная модель Skoda переедет на новое предприятие в Квасинах.

Но уже в этом году производство модели временно приостановят

В ходе рестайлинга автомобиль получил новые фары со «стекающими» вниз внутренними сегментами, переработанные бамперы, видоизмененную решетку радиатора и фонари с иным рисунком. В салоне же появились 10-дюймовая цифровая панель приборов и 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы со встроенным искусственным интеллектом на основе ChatGPT.

В линейке моторов обновленной Octavia остались и бензиновые, и дизельные турбодвигатели. Кроме них, доступны «мягкие» гибридные варианты — как для классического лифтбэка, так и для каноничного универсала Combi.

Выпуск модернизированных «Октавий» стартовал в начале апреля в Млада-Болеславе, однако чешская компания уже объявила, что вскоре производство приостановится. Правда, ненадолго — автостроитель намерен перенести свой бестселлер на завод в Квасинах, что позволит увеличить объемы собираемых машин, а заодно высвободить мощности для моделей Enyaq, Enyaq Coupe и грядущего Elroq.