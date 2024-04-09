Одно дело — релизы автопроизводителя для СМИ, в которых он объявляет цены и дату старта продаж своей новинки. И совсем иное — реальная обстановка в автосалонах. Портал «АвтоВзгляд» решил проверить: как на самом деле обстоят сегодня дела «на местах» через месяц после объявления о начале продаж модели LADA Vesta с китайским вариатором в трансмиссии.

Личный визит в дилерский центр всегда намного информативнее любого телефонного звонка его работникам. Можно, так сказать, ощутить реальную атмосферу на рынке. Считай месяц назад, в марте текущего года, АВТОВАЗ официально выкатил в продажу LADA Vesta со своим 1,8-литровым 122-сильным мотором под капотом и китайской вариаторной КП.

Автоматическая коробка передач любого типа у отечественной модели всегда воспринималась публикой «на ура». Однако помня о имевших место в прошлом «нюансах» (назовем это так) в деле реализации тех или иных моделей из линейки АВТОВАЗа, мы решили провести инспекцию, посетив несколько фирменных точек продаж тольяттинского автозавода в столице.

В итоге с чувством глубокого удовлетворения можем констатировать, что любые варианты комплектации «автоматической» Vesta имеются в наличии в трех ДЦ, где мы побывали. Складские стоянки, насколько удалось подсмотреть, забиты машинами практически под завязку. Правда, бросается в глаза, что преобладают экземпляры белого цвета. Прочие оттенки встречаются лишь в качестве редких вкраплений в белоснежную палитру складов.

Полагаем, что аналогичную картину можно наблюдать и у тех автодилеров, до которых мы не добрались. Судя по общению с менеджерами салонов, за вазовской техникой клиенты сейчас в очереди явно не выстраиваются. По крайней мере, в ходе нашего рейда мы заметили лишь одного такого гражданина. И приобретал он достаточно экзотичную модель — Niva Bronto.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, небольшое количество покупателей объясняется тем, что мы объезжали торговые точки утром рабочего дня. Как показывает практика, людям удобнее посещать автодилеров в выходные дни.

Нас, помимо прочего, интересовало, как на самом деле обстоят дела с известной привычкой официальных автоторговцев «впаривать» клиенту за немалую доплату всякое копеечное по своей сути допоборудование.

Надо признать, что на данный момент, когда нет даже намека на дефицит автомобилей LADA на рынке, дилеры явно поумерили свои аппетиты в этой сфере.

Так, вариаторная LADA Vesta седан (хоть сейчас плати и забирай!) в комплектации «Comfort» официально стоит 1,589 млн. рублей. Но вам ее продадут только с «допами» — уже за 1,617 млн. Разница — 28 000 рублей. За набор из салонных ковриков, пластиковых колпаков на железные диски и прочую ерунду — дороговато, конечно. Однако на фоне более чем полутарамилионного ценника самого автомобиля смотрится по-божески.

Так совпало, что в день, когда мы устроили «контрольный обход» дилерских центров АВТОВАЗа, предприятие объявило о старте продаж еще и LADA Granta c «автоматом». По цене от 1,177 млн. рублей для седана и от 1,2 млн. рублей для лифтбека. Ответственно заявляем, что этих моделей в продаже мы не обнаружили. Видимо, придется подождать несколько недель пока доедут.