Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали под сборку Aurus

Люксовая марка Aurus, которая до сих пор выпускает свои автомобили штучными экземплярами, получила уже третью производственную площадку. Если сейчас сборку моделей ведут на мощностях НАМИ и «Соллерс» в Елабуге, то в ближайшее время к ним добавится бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.

Как заявил ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров, вопрос о передаче питерской площадки под выпуск российских премиальных машин решен. Причем, по его словам, предприятие находится в распоряжении Aurus «уже давно». По заявлению чиновника, производство автомобилей в Санкт-Петербурге начнется до конца 2024 года.

Никакой информации о том, какие именно модели встанут на конвейер завода в Северной столице, нет. Вряд ли это будут существующие седан Senat и кроссовер Komendant, поскольку ранее появились сведения, что гамму Aurus пополнят более доступные машины, построенные на базе автомобилей другой марки. Какая компания станет технологическим партнером, не сообщается. Известно лишь, что речь идет сразу о четырех новых моделях под брендом Aurus.