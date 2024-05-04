Не жили хорошо и не будем: купить новую машину в кредит станет очень сложно

Средняя стоимость новенького транспортного средства в нашей стране перебралась через отметку в три миллиона рублей. Ну и посчитайте теперь, сколько должен человек зарабатывать в месяц, чтобы накопить необходимую сумму хотя бы за год. Естественно, далеко не каждый покупатель нового авто обладает столь роскошной справкой НДФЛ, поэтому чаще всего автомобиль приобретается с привлечением заемных средств. В кредит.
Процентная ставка кредитования зависит от множества факторов, но основной — ставка рефинансирования, под которую банки коммерческие занимают у банка центрального. Ниже ставки рефинансирования кредит для населения быть не может. И не хочет: банк — не богадельня, тоже желает заработать.
А ключевая ставка прямо сейчас составляет 16% годовых и уже трижды оставалась без пересмотра. А вот кредитные организации исправно «прыгают выше головы»: о «специальных предложениях» и «выгодных условиях, которые только для вас» портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Из хитов: «100 000 рублей под 37% годовых» и «а что вас останавливает» вместо вишенки.
Казалось, «надо бы лучше, да некуда уже». Ан нет, достигнув дна, оттуда постучали: Центробанк, он же регулятор, сообщил, что с 1 июля 2024 года будут введены надбавки по коэффициентам риска для авто- и потребительских кредитов. Вынужденная мера призвана регулировать долговую нагрузку и нивелировать риск у банков.
В переводе на русский это означает следующее: появляется огромный коридор процентных ставок кредитования, где банки, исходя из своей собственной внутренней арифметики, будут высчитывать процент под конкретного клиента. И ставка эта будет естественно выше — надбавки сами себя не заплатят.
Если у человека уже есть кредит, ипотека, например, то он автоматически попадает в зону риска: случись что — первым делом будет платить за квадратные метры, а не за автомобиль. Откажут ли ему в кредите? Ну, конечно же, нет, просто ставочку повыше дадут. Купит ли он машину под заявленные выше 37% годовых, означающие удвоение стоимости ТС за три года? LADA Granta — два итоговых миллиона без учета страховок, которые свои тысяч 200-300 сверху накинут, а Vesta — уже все четыре!