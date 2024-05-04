Не жили хорошо и не будем: купить новую машину в кредит станет очень сложно

Высокие ставки по кредитам не остановили довольно значительную часть россиян от желания заменить свой старый японский (корейский, немецкий) на новый китайский автомобиль. Да, высокая ставка рефинансирования принятие решения об автозайме приостановил, заставила подумать, но в итоге продажи худо-бедно шли, а многострадальный российский парк легкового транспорта в год по чайной ложке обновлялся. Но тут власти страны решили, что даже такой вялотекущий процесс реанимации авторынка «не в кассу», и надо его если не остановить, то сильно притормозить. В том числе и еще большим удорожанием автокредитов. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Средняя стоимость новенького транспортного средства в нашей стране перебралась через отметку в три миллиона рублей. Ну и посчитайте теперь, сколько должен человек зарабатывать в месяц, чтобы накопить необходимую сумму хотя бы за год. Естественно, далеко не каждый покупатель нового авто обладает столь роскошной справкой НДФЛ, поэтому чаще всего автомобиль приобретается с привлечением заемных средств. В кредит.

Процентная ставка кредитования зависит от множества факторов, но основной — ставка рефинансирования, под которую банки коммерческие занимают у банка центрального. Ниже ставки рефинансирования кредит для населения быть не может. И не хочет: банк — не богадельня, тоже желает заработать.

А ключевая ставка прямо сейчас составляет 16% годовых и уже трижды оставалась без пересмотра. А вот кредитные организации исправно «прыгают выше головы»: о «специальных предложениях» и «выгодных условиях, которые только для вас» портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Из хитов: «100 000 рублей под 37% годовых» и «а что вас останавливает» вместо вишенки.

Фото globallookpress.com

Казалось, «надо бы лучше, да некуда уже». Ан нет, достигнув дна, оттуда постучали: Центробанк, он же регулятор, сообщил, что с 1 июля 2024 года будут введены надбавки по коэффициентам риска для авто- и потребительских кредитов. Вынужденная мера призвана регулировать долговую нагрузку и нивелировать риск у банков.

В переводе на русский это означает следующее: появляется огромный коридор процентных ставок кредитования, где банки, исходя из своей собственной внутренней арифметики, будут высчитывать процент под конкретного клиента. И ставка эта будет естественно выше — надбавки сами себя не заплатят.

Если у человека уже есть кредит, ипотека, например, то он автоматически попадает в зону риска: случись что — первым делом будет платить за квадратные метры, а не за автомобиль. Откажут ли ему в кредите? Ну, конечно же, нет, просто ставочку повыше дадут. Купит ли он машину под заявленные выше 37% годовых, означающие удвоение стоимости ТС за три года? LADA Granta — два итоговых миллиона без учета страховок, которые свои тысяч 200-300 сверху накинут, а Vesta — уже все четыре!