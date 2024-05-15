АВТОВАЗ возобновил серийное производство LADA Largus

С тех пор, как производство LADA Largus остановилось из-за нехватки комплектующих, прошло почти два года. За это время АВТОВАЗ несколько раз возобновлял выпуск популярной модели, но то были ограниченные партии, неспособные удовлетворить высокий покупательский спрос. Наконец, все вернулось на круги своя — «Ларгус» снова на конвейере. Правда, теперь в Ижевске, а не в Тольятти.

В августе 2023 года Волжский автозавод выпустил последнюю партию LADA Largus, и уже в сентябре автогигант приступил к переносу коммерческой модели в Удмуртию. За четыре следующих месяца на предприятии в Ижевске смонтировали и запустили более 1200 единиц оборудования (в том числе 13 «сварочных» роботов), модернизировали линию сборки, откалибровав стенды динамических испытаний, освоили 13 штампованных деталей и 5 основных цветов окраски кузова.

На данный момент производительность конвейера составляет три машины в час. Однако уже в конце июня предприятие перейдет на работу в две смены. Параллельно его производительность должна выйти на уровень 25 единиц в час. Ожидается, что доля Largus в кузове цельнометаллический фургон составит 30% в объеме выпуска. Остальные 70% займут пассажирские универсалы. Технологический процесс позволяет при необходимости перейти на производство обеих модификаций модели в соотношении 50/50.

Заметим также, что на начальном этапе пассажирские LADA Largus будут иметь по пять посадочных мест. Семиместные машины встанут на конвейер позже и появятся в розничной продаже только осенью 2024 года. Модель комплектуется двумя вариантами двигателя: восьмиклапанным 90 л.с. и шеснадцатиклапанным 106 л.с. Фургон оснащается исключительно 90-сильным мотором. До конца 2024 года АВТОВАЗ планирует выпустить около 50 000 LADA Largus всех модификаций, а план на 2025 составляет 100 000 единиц.

Когда все пуско-наладочные работы завершились, завод «ЛАДА Ижевск» выпустил тестовую партию машин, а также провел серию испытаний, чтобы проверить качество готовой продукции. И вот 15 мая, точно по плану, состоялась торжественная церемония запуска серийного производства «Ларгуса» — первыми с конвейера сошли фургон и универсал в исполнении Classic.

В продажу «перезапущенные» LADA Largus поступят в ближайшие недели — точную дату АВТОВАЗ пока не называет, хотя товарные партии машин уже едут к дилерам АВТОВАЗа. Зато уже объявлены цены: за пассажирскую версию дилеры попросят от 1,66 млн. рублей, а за коммерческую — 1,67 млн. рублей. За семиместную пассажирскую версию Largus покупателю придется отдать 1,76 млн. рублей.

Добавим, что благодаря переносу «Ларгуса» в Ижевск АВТОВАЗ освободил производственные мощности для будущих моделей LADA: в первую очередь — бизнес-седана Aura и новейшего кроссовера на базе Vesta. Первый должен отправиться в серию грядущей осенью, а запуск второго ожидается в начале 2026-го.