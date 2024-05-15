АВТОВАЗ возобновил серийное производство LADA Largus

В августе 2023 года Волжский автозавод выпустил последнюю партию LADA Largus, и уже в сентябре автогигант приступил к переносу коммерческой модели в Удмуртию. За четыре следующих месяца на предприятии в Ижевске смонтировали и запустили более 1200 единиц оборудования (в том числе 13 «сварочных» роботов), модернизировали линию сборки, откалибровав стенды динамических испытаний, освоили 13 штампованных деталей и 5 основных цветов окраски кузова.
На данный момент производительность конвейера составляет три машины в час. Однако уже в конце июня предприятие перейдет на работу в две смены. Параллельно его производительность должна выйти на уровень 25 единиц в час. Ожидается, что доля Largus в кузове цельнометаллический фургон составит 30% в объеме выпуска. Остальные 70% займут пассажирские универсалы. Технологический процесс позволяет при необходимости перейти на производство обеих модификаций модели в соотношении 50/50.
Заметим также, что на начальном этапе пассажирские LADA Largus будут иметь по пять посадочных мест. Семиместные машины встанут на конвейер позже и появятся в розничной продаже только осенью 2024 года. Модель комплектуется двумя вариантами двигателя: восьмиклапанным 90 л.с. и шеснадцатиклапанным 106 л.с. Фургон оснащается исключительно 90-сильным мотором. До конца 2024 года АВТОВАЗ планирует выпустить около 50 000 LADA Largus всех модификаций, а план на 2025 составляет 100 000 единиц.
Когда все пуско-наладочные работы завершились, завод «ЛАДА Ижевск» выпустил тестовую партию машин, а также провел серию испытаний, чтобы проверить качество готовой продукции. И вот 15 мая, точно по плану, состоялась торжественная церемония запуска серийного производства «Ларгуса» — первыми с конвейера сошли фургон и универсал в исполнении Classic.
В продажу «перезапущенные» LADA Largus поступят в ближайшие недели — точную дату АВТОВАЗ пока не называет, хотя товарные партии машин уже едут к дилерам АВТОВАЗа. Зато уже объявлены цены: за пассажирскую версию дилеры попросят от 1,66 млн. рублей, а за коммерческую — 1,67 млн. рублей. За семиместную пассажирскую версию Largus покупателю придется отдать 1,76 млн. рублей.
Добавим, что благодаря переносу «Ларгуса» в Ижевск АВТОВАЗ освободил производственные мощности для будущих моделей LADA: в первую очередь — бизнес-седана Aura и новейшего кроссовера на базе Vesta. Первый должен отправиться в серию грядущей осенью, а запуск второго ожидается в начале 2026-го.