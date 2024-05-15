Названа дата старта серийного производства электрического LADA Largus

В третьем квартале 2024 года на конвейер ижевского филиала АВТОВАЗа встанет электромобиль LADA e-Largus. Об этом сообщил глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов во время торжественной церемонии запуска серийного производства бензинового Largus в Ижевске, на которой побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд». Пиковая мощность двигателя «электрички» составит 120 кВт (около 165 л. с.), а номинальная — 50 кВт (примерно 70 л. с.) Модель будет оснащаться батареями емкостью 44 и 61 кВт, обеспечивающими запас хода без подзарядки до 300 и 400 км соответственно. В семействе электромобилей LADA e-Largus ожидаются как пассажирские, так и коммерческие версии. Информацию о ценах и оснащении электромобиля представители российского автогиганта пока не озвучили.

Заметим, что процесс переноса сборочных мощностей LADA Largus из Тольятти в Ижевск занял не один месяц. На предприятии в Удмуртии сотрудники после обучения и сборки тестовой партии машин отработали техпроцессы полного цикла производства. Завод приступил к выпуску как пассажирских универсалов (пока только в 5-местном варианте), так и коммерческих фургонов LADA Largus. Автомобиль получил 1,6-литровые бензиновые двигатели: 90-сильный 8-клапанный и 106-сильный 16-клапанный. В трансмиссии — 5-ступенчатая механическая коробка передач.