Почему российские водители стали крайними в борьбе властей с китайскими авто

Российские министерства и ведомства, похоже, всерьез ополчились на китайских производителей. Не успели российские водители отрефлексировать по поводу грядущего вторичного повышения ставок утильсбора, как им на голову свалилась новая беда в виде коррекции налога на роскошь. Портал «АвтоВзгляд» проследил за этой настораживающей тенденцией.

Вполне возможно, что с точки зрения финансистов и экономистов ситуация на отечественном автомобильном рынке развивается в правильном направлении. Действия Центробанка, Минфина и Минпромторга только укрепляют стороннего наблюдателя в этой мысли. Что ж, с высоты своего полета государственным мужам виднее, куда идти. Но вот нам, простым людям на земле, от созерцания результатов последних свершений наших министерств и ведомств становится немного неуютно.

НЕСБЫТОЧНЫЕ НАДЕЖДЫ

Пронеслась буря, поднятая волшебными манипуляциями Центробанка, фактически установившими запретительные проценты на автокредиты. Прокатилось цунами утильсбора, вынудившее продавцов задрать и без того космические цены на легковушки. Российские автовладельцы горестно вздохнули, затянули пояса и приготовились жить в новом году в новой реальности, крайне нетолерантной к их личным финансам.

Их питали робкие надежды на то, что ситуация как-то стабилизируется, а там, глядишь, и облегчение какое выйдет. Может, ключевая ставка ЦБ вниз поползет. А может, неведомым образом отсидевшиеся в серой зоне санкционной войны корейцы заставят все прочие бренды, весело орудующие на рынке, вспомнить о том, что существует на свете качество, и имеет место быть конкуренция.

Фото globallookpress.com

Когда нам безвыходно сразу

Со всех обозримых сторон,

Надежда надежней, чем разум,

И много мудрее, чем он.

На этот раз максима, заключенная в гарике Игоря Губермана, трагическим образом не сработала. Центробанк ключевую ставку сохранил на прежнем уровне, а долгожданные «Cолярисы» питерского завода направились к дилерам со столь же пугающими ценниками, как и автомобили остальных (читай — китайских) марок.

ФИНАНСОВЫЙ ДРЫН

На этом горести наших многострадальных водителей не закончились. Как сообщило агентство РИА «Новости», АВТОВАЗ предложил увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в 2025 году и до почти 1 млн. в 2029 году. Поводом для такого жесткого демарша стала экспансия китайского автопрома на отечественный рынок и одновременно его категорическое нежелание локализовать производство в России, что уже ни для кого не секрет.

Оно, конечно, правильно — врезать со всего маха рублем по зарвавшимся коммерсантам из Поднебесной. После захода в любой дилерский центр и краткого ознакомления с текущими прайсами жалеть их уж точно никто не будет. Беда в том, что предлагаемые меры — а в то, что они будут с радостью приняты, мы почти не сомневаемся — в конце концов ударят по кошельку покупателей. А поскольку приниматься они будут против массовых легковушек, то — небогатых покупателей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Самое обидное то, что такой подходец не заставит китайских производителей срочно строить в России заводы. Чтобы этого добиться, нужно не бегать за ними с финансовым дрыном, а создавать благоприятный инвестиционный климат. Но тут ведь думать надо, а не трясти, как в том старом анекдоте. И что китайцы? Да ничего. Вот Dongfeng, к примеру, намерен вместо России открыть завод в Италии мощностью более 100 000 автомобилей в год.

СТАТЬЮ О ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ — В УК

Честно говоря, было странно, что во всей этой вакханалии до сих пор не отмечался явным образом Минфин. Но ведомство г-на Силуанова не подвело и решило-таки внести свою лепту. Представители министерства сообщили, что машины с ценником до 10 млн. рублей могут попасть под налог на роскошь, которым предусматривается тройной коэффициент.

Ведь хорошо известно, что практически все премиальные автомобили поставляются в Россию по схеме параллельного импорта, поэтому цены на них сильно разнятся. И добрый Минфин будет рассчитывать налог не по реальной цене договора купли-продажи, а по средней стоимости авто на рынке.

Фото globallookpress.com

Конечно, подавляющему большинству российского народонаселения конкретно на этот момент абсолютно начхать, но забота о благе граждан прослеживается и тут. Как бы ни был наполнен кошелек, облегчить его надо максимально. Вероятно, именно в этом чиновничество видит смысл своего существования, хотя Президент РФ, между прочим, настойчиво призывает к обратному. Весьма справедливо написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас:

— Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть...

Но данная инициатива почему-то не нашла широкой поддержки у законодателей.