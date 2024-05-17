АВТОВАЗ решил главную проблему подвески LADA Largus

В ходе подготовки «Ларгуса» к перезапуску АВТОВАЗ проделал огромную работу — в том числе по замещению комплектующих, ставших недоступными после ухода иностранных компаний. Так, универсалы и фургоны обзавелись, например, новой шаровой опорой, с помощью которой инженеры ликвидировали слабое место в конструкции подвески.

Как стало известно нашим коллегам из редакции Quto.ru, теперь, после «переезда» из Тольятти в Ижевск, LADA Largus комплектуется шаровой от LADA Vesta. Во-первых, новая деталь позволила повысить ремонтопригодность узла — отныне при поломке шарнира элемент можно заменить отдельно, а не устанавливать новый рычаг целиком. Во-вторых, после замещения вырос жизненный цикл элемента — с 30-40 тысяч до 100 тысяч километров, сообщил директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

Напомним, перезапуск серийного производства LADA Largus состоялся 15 мая. Автомобили уже отгружают дилерам, но точная дата начала продаж пока не называется. Зато известны цены: пассажирскую версию в базовой комплектации оценили в 1 660 000 рублей, а коммерческую — в 1 670 000. Первая оснащается — на выбор — мотором на 90 или 106 л.с., второй положен только младший двигатель.