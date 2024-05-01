На века: почему имеет смысл купить «Москвич-2141» в хорошем состоянии

Чтобы прийти к такому неожиданному выводу, экспертам портала «АвтоВзгляд» пришлось изучить не только сотни объявлений о продаже подержанных авто, но и воспользоваться личным опытом по содержанию и ремонту сильно побегавших автомобилей. В частности, в рамках редакционного эксперимента мы даже купили пару лет назад двадцатилетний Mitsubishi Lancer 9 (вполне «живого» и на ходу) за 250 000 рублей, чтобы выяснить, во сколько обойдется его реанимация-эксплуатация.
Итоги этой затеи хотя и не разочаровали, но и сильно успешной признать ее нельзя: в «японца» уже вложено 240 000 «деревянных», и еще столько же нужно, чтобы превратить его в конфетку. Дороговато, согласитесь. К тому же сегодня подобный экземпляр в относительно годном состоянии стоит уже около 400 000. Поэтому мы решили продолжить поиски самого дешевого, но не разорительного для семейного бюджета автомобиля среди сильно побегавший изделий отечественного автопрома.
Начали, конечно, с тольяттинской продукции. Пару раз нам встретилась весьма достойная «жигулевская классика» за 250 000-300 000 рублей, но хотелось заплатить еще меньше. Что же касается переднеприводных LADA, то все, что предлагается на рынке дешевле 200 000 руб., то, как говорится, краше в гроб кладут: там просто варить уже нечего и не к чему.
И вот когда от просмотров объявлений и собственной автомобилей зарябило в глазах, подвернулся «Москвич-2141» 1989-го года выпуска. Требующий самых минимальных вложений. А потом еще один, и еще. Все — в пределах 130 000-150 000 руб. Да, повидавшие жизнь, но, на удивление, готовые смотреть на нее и дальше, не разоряя владельца.
Впрочем, более подробно и о наших поисках по-настоящему дешевого автомобиля вообще, и о всех плюсах-минусах покупки «Москвич-2141» вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.