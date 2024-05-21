Теперь официально: в Калуге наладят сборку еще одного кроссовера

Калужский завод «ПСМА Рус», перезапустившийся официально в декабре 2023-го, в этом году поставит на конвейер еще одну модель. К уже выпускающемуся в России Citroёn C5 Aircross присоединится второй кроссовер — по данным портала «АвтоВзгляд», им станет Peugeot 3008.

Планы по организации сборки еще одной модели озвучил директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко. «До конца года, как минимум, еще одну модель мы планируем начать выпускать, она будет в сегменте SUV», — приводит его слова агентство ТАСС.

Г-н Безрученко не уточнил, о какой именно модели идет речь, но по данным портала «АвтоВзгляд», на конвейере пропишется Peugeot 3008. Его будут выпускать по той же схеме, что и «Ситроен» — методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, закупаемых в Китае.

Сообщают наши инсайдеры и ориентировочную стоимость новинки — за нее попросят от 4 млн. рублей. Примерно столько же (4,1 млн. целковых) стоит и калужский Citroёn C5 Aircross. А учитывая унификацию моделей, можно предположить, что автомобили будут идентичны и технически: с разницей лишь в дизайне и оснащении.

Напомним, Citroёn C5 Aircross в России доступен только с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.