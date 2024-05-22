УАЗ «Патриот» получил заводскую броню

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», бронезащита кузова и адаптация машины под новое оснащение проведены именно заводом. В дверях предусмотрена стационарная противоосколочная броня, тогда как остекление и заднюю стенку салона предложили защищать съемными бронелистами в случае необходимости.

Доработки, разумеется, увеличили массу автомобиля, но неизвестно, насколько именно. А поскольку вес машин вырос, пришлось усиливать и подвеску. Инженеры использовали четырехлистовые рессоры, дополнительные пружины и новые амортизаторы, рассчитанные на повышенную нагрузку. О других изменениях в конструкции внедорожника не сообщается.

Напомним, UAZ Patriot оснащается атмосферным бензиновым 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Н/м, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой. Стоимость бронированного внедорожника и его перспективы «свободной» продажи не озвучены.