«Буханка» вывезет: почему в зоне СВО любят и ценят советские автомобили

За два года СВО на фронт успели отправить тысячи автомобилей: новых и старых, импортных и отечественных. Однако реальные участники событий, а не диванные эксперты, с особым теплом отзываются именно об ульяновских «Буханках», которые особенно ценят в тяжелых военных условиях. Откуда такая любовь к старым транспортным средствам, порталу «АвтоВзгляд» анонимно объяснили бойцы, вернувшиеся из зоны боевых действий на побывку.

Любой автомобиль, будь-то новый импортный внедорожник или потрепанная жизнью «Буханка», на линии боевого соприкосновения проживет недолго: и дороги там фронтовые, и быт — тоже фронтовой. Убраться вовремя, вывезти своих и спастись самому куда ценнее, чем состояние кузова, подвески или мотора. Цена такой бережливости — жизнь, оттого и топят водители на все, без оглядки. И это единственный правильный выбор, иного быть и не может.

В глубоком тылу видится, что лучший вариант — это, конечно, новый автомобиль. Желательно импортный пикап, построенный на раме, да с мостом хотя бы на задней оси. Конечно, полный привод и высокий дорожный просвет. Но вот фронтовики с особым чувством относятся именно к «Буханке», причем вершиной считается не новенький UAZ, а старый — желательно, чтобы девяностых годов выпуска. Его не жалко? Всех жалко, все на народные деньги куплены. Однако у старой «таблетки» есть одно весомое преимущество, которое на войне ценно втройне.

Дело в том, что простой автомобиль (карбюраторный, у которого из электроники два полупроводниковых реле) вывезет в любой сложной ситуации. Отпал от чудовищной тряски по прифронтовым ухабам проводок — не беда, выскочим — поправим. С новыми машинами такой фокус не проходит.

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Там из-за одного свалившегося разъема или поломки совершенно необязательной опции может случиться аварийный «режим», который просто не позволит выбраться живыми. Разбираться под обстрелом, искать поломку не выйдет, надо убираться любой ценой. Даже валящий из-под капота дым, горящий датчик масла или «чек энжин» — не повод останавливаться, чего уж говорить о другом. Потом починим.

Более того, «Буханка», старая «Нива» и «Козел» — ремонтопригодны на 146%: большинство неполадок устраняются в поле с минимальным набором инструментов, запчастей вдоволь и найти их труда не составляет. Да, запас их прочности, особенно в таких условиях, невелик, но вырвавшись из огненной в прямом смысле слова передряги, водитель в спокойной атмосфере все починит и переберет, а машина снова встанет в строй.

С помпезным китайским внедорожником, особенно современным, такой фортель уже не выйдет. Оттого там, на западном фронте, очень ценят старенькие «Буханки», которые переваривают и латают, чтобы и дальше выполнять тяжелую мужскую работу.