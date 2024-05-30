Обнинская компания будет поставлять охлаждающие жидкости для Lada Largus

И если с поставкой на конвейер исключительно отечественных компонентов процесс еще далеко не закончен, то по линии автохимии и технических жидкостей в нашей стране этот вопрос уже практически решен. Наши автохимические предприятия в состоянии обеспечить данной продукцией и производственные площадки, и aftermarket.
«До конца года мы планируем поставить на Ижевский автозавод до 300 тонн охлаждающих жидкостей SINTEC Luxe», отметил директор департамента В2В продаж предприятия из Обнинска Геннадий Задорожный.
Представители компании уточнили, что только в 2023 году на разные конвейеры отечественных автосборочных предприятий было поставлено более 2000 тонн продукции из Калужской области.
Напомним, что первая партия бензиновых Lada Largus с Ижевского конвейера, после переноса производства из Тольятти, была выпущена в продажу 15 мая. АвтоВАЗ восстановил весь модельный ряд, производство которого было нарушено из-за ухода иностранного партнера в 2022 году. Автомобиль очень существенно локализовали, увеличив долу наших автозапчастей, которая продолжит расти. До конца 2024 года планируется произвести в Удмуртии до 50 000 единиц пассажирских универсалов и коммерческих фургонов данной модели, включая электрическую версию. И уровень локализации будет только расти.