Обнинская компания будет поставлять охлаждающие жидкости для Lada Largus

Российский автопроизводитель выбрал продукцию SINTEC Group для охлаждения 8- и 16-клапанных двигателей Lada Largus. Компания из Обнинска сообщила, что будет поставлять антифриз для вновь запущенного конвейера в Удмуртии.

И если с поставкой на конвейер исключительно отечественных компонентов процесс еще далеко не закончен, то по линии автохимии и технических жидкостей в нашей стране этот вопрос уже практически решен. Наши автохимические предприятия в состоянии обеспечить данной продукцией и производственные площадки, и aftermarket.

«До конца года мы планируем поставить на Ижевский автозавод до 300 тонн охлаждающих жидкостей SINTEC Luxe», отметил директор департамента В2В продаж предприятия из Обнинска Геннадий Задорожный.

Представители компании уточнили, что только в 2023 году на разные конвейеры отечественных автосборочных предприятий было поставлено более 2000 тонн продукции из Калужской области.