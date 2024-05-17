Сколько проедет машина, если в моторе никогда не менять масло

Любой мало-мальски подкованyый автовладелец знает, что смазывающие свойства моторного масла уменьшают трение деталей двигателя, защищают их от появления ржавчины и грязи, а также герметизируют и отводят тепло. По-простому говоря, без масла силовому агрегату — конец. Но как же долго он протянет? С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

«АвтоВзгляд» выяснил, как долго можно ездить на авто, не меняя масло в моторе

Автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе каждые 10-15 тысяч километров, хотя профильные эксперты советуют сократить сей интервал до 7-8 тысяч. Кроме того, цифры на одометре не всегда являются показателем, указывающим на необходимость замены смазки. Поэтому специалисты нередко акцентируют внимание на моточасах. Как правило, синтетика теряет свои свойства через 350 часов пробега, а минералка и того раньше — спустя 250.

А если вообще не производить замену лубриканта в двигателе? Впрочем, исход вам уже известен. Вот только «убиваться» мотор будет постепенно. Из-за плохих смазывающих свойств трущиеся механизмы начнут претерпевать чрезмерную нагрузку, что ожидаемо приведет к потери мощностных характеристик и повышенному расходу топлива.

Все это дело рано или поздно станет сопровождаться типичным металлизированным стуком. Масло планомерно потеряет в возможности отводить тепло, провоцируя перегрев силового агрегата. Вместе с тем, от нагрева железо будет расширяться, нарушая герметичность системы и образовывая трещины.

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От трения деталей «на сухую» начнет появляться металлическая стружка, которая в процессе превратится в самый настоящий абразив. Он, собственно, и добьет «внутренности» движка, что обернется неминуемым заклиниванием со всеми, как говорится, вытекающими. В лучшем случае — это дорогостоящий ремонт, а в худшем — полная замена движка.

Что касается сроков разрушения мотора в отсутствии смазки, то никаких среднестатистических данных, как вы понимаете, нет. Критической отметкой считаются пробеги свыше 35-40 тысяч километров. Однако истории известны случаи, когда некоторые индивидуумы выжимали из своих агрегатов гораздо больше.

К примеру, владелец немецкой Audi TT сумел проехать на своем купе, не меняя масло в двигателе, целых 135 000 километров! Чуть меньше — около 120 000 — «пробежала» японская Toyota Vitz. И слегка недотянул до «сотки» корейский Kia Sportage первой генерации — тот самый, с рамной конструкцией и механической трансмиссией. К слову сказать, «до талого» в подобной ситуации ходили и советские «Жигули», которые порой разваливались раньше, чем сам мотор.