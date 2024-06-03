«Автотор» будет выпускать автомобили под маркой «АмберВэн»

На регистрацию очередного товарного знака обратила внимание редакция telegram-канала «Автопоток». Никакой информации о том, какие именно машины будут выпускаться под маркой AmberVan, нет. Да и сам «Автотор» в последнее время не анонсировал ни новые бренды, ни автомобили, которые должны вот-вот встать на конвейер предприятия.

Наши коллеги из «Автопотока» предполагают, что в гамму «АмберВэна» могут войти легкие коммерческие автомобили полукапотной компоновки — те, что выпускает партнер «Автотора» компания JMC. В гамме китайского автопроизводителя есть грузовые и пассажирские модели подобного класса. В их числе, например, JMC Fushun — глубоко модернизированная «копия» Ford Transit образца 2000 года. Она вполне может получить прописку в Калининграде.

Напомним, что помимо AmberVan, у «Автотора» сегодня есть еще два бренда. Под маркой AmberAuto производят электрический седан JMEV Yi, а в модельный ряд AmberTruck входят легкие и средние грузовики.