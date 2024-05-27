Много шума из ничего: почему китайцы не будут строить свои автозаводы в России

Воображение российской автомобильной тусовки потрясла очередная сенсация. Неужели свершилось, и компания Chery, а вслед за ней другие китайские концерны начнут осваивать бездонный российский рынок посредством немедленного возведения у нас своих сборочных предприятий? Увы, нортал «АвтоВзгляд» по этому поводу полон скептицизма.

Вернувшийся надысь из Китая первый вице-премьер Денис Мантуров демонстративно погрозил пальцем всем бизнес-структурам, работающим в России — давайте-ка, братцы, локализовывайтесь сами, а то хуже будет.

Не в последнюю очередь этот прозрачный намек был обращен к автопроизводителям, предпочитающих не заморачиваться развитием полноценного производства и преспокойно обходящихся простой схемой купи-продай, какой бы вывеской это не прикрывалось.

ПОСПЕШИЛИ ОТРЕАГИРОВАТЬ

Россия предлагает равные условия для работы всех готовых к последовательной локализации автопроизводителей, заявил журналистам первый вице-премьер: «Мы сегодня договорились о правилах и постепенной локализации и автокомпонентов, и локализации самих автомобильных платформ. Поэтому правила у нас для всех единые».

Он напомнил также, что требования к количеству набранных баллов, определяющих уровень локализации, будут постепенно увеличиваться. Совпадение это или нет — но реакция на заявление высокопоставленного чиновника появилась незамедлительно.

Фото globallookpress.com

В открытом доступе появились копии документов, выданных сертификационными органами Таможенного союза. То есть, подписаны они были пару недель назад, но опубликованы только сейчас — как раз ко времени.

Судя по ним, компания Chery, например, получила одобрение типа транспортного средства на две модели: Exeed VX и Exeed TXL. Это раз. И два — в качестве производственной площадки указан завод «МБ Рус Мануфэкчуринг», где выпускались автомобили Mercedes до позорного бегства штутгартской компании из России.

Оно, конечно, радует, что к делу вроде как пристроено еще одно простаивающее предприятие, но о планах организовать в подмосковном Есипово сборку автомобилей бренда Exeed известно очень давно — с конца прошлого года.

Более того, из завезенных китайцами машинокомплектов была даже собрана тестовая партия кроссоверов. На этом производственный процесс пока застопорился, и никаких сведений по поводу сроков старта серийного выпуска нет.

ДЕЛО ИЛИ СЛОВЕСТНАЯ ШЕЛУХА

Инсайдеры считают, что дело тут в неадекватном поведении китайских партнеров, которые хотят максимально навариться на любом своем телодвижении в России. Переговоры между владеющей площадкой компанией «Автодом» и руководством Chery упирается в стоимость поставляемых машинокомплектов. Из-за этого цена собранного здесь ТС в настоящий момент превышает цену доставленного из КНР в готовом виде.

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Хорошо, если стороны действительно озабочены экономической эффективностью проекта и ищут взаимовыгодное решение. Плохо, если это очередной развод для властей предержащих — вот, мол, идет локализация семимильными шагами, как и было вами предписано. Один известный в околополитической тусовке эксперт как-то мимоходом заметил:

— Словесную шелуху типа «тот сказал, этот заявил» в 90% можно вообще смело отбрасывать, потому что сейчас идет огромное количество различных публичных деклараций, за которыми вообще не следует никаких действий (а зачастую и не может следовать по объективным причинам физического бытия).

Сказано это было по другому поводу, однако вполне применимо и к нашей ситуации. Безуспешная борьба за локализацию идет — вернее, стоит на месте — более 15 лет. И нет никаких гарантий, что она сдвинется с мертвой точки сейчас.