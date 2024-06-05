Нельзя сказать, что официально состоявшаяся в минувшем мае реинкарнация советской марки «Волга» с одновременным анонсированием вывода на рынок под этим именем стала сенсацией. То есть шуму было много, но — из ничего, ведь об этом событии официальные лица говорили давно. А вице-премьер российского правительства г-н Мантуров назвал сроки воскрешения бренда еще в июне 2023-его. И главным вопросом, оставшимся и у автолюбителей, и у автоэкспертов по итогу реанимационных мероприятий, стал один — почем? Хотя позже возник и второй — для кого? Задался ими и портал «АвтоВзгляд».

Увы, но производитель до сих пор так и не назвал цен ни на одну из трех моделей, хотя они должны отправиться к дилерам уже до конца этого года. Что, с другой стороны, вполне понятно: с прайсами на свои новинки практически все автостроители тянут до последнего.

Тем не менее, многие аналитики рынка сходятся на том, что дешевле 2,5 млн. «деревянных» даже самая доступная Volga (все-таки любопытно, почему имя российской машины непатриотично пишется на латинице?) стоить не будет. А это, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в своем очередном опросе читателей, резко снижает аудиторию потенциальных покупателей обрусевшего «китайца». Если не сказать большего — ставит крест на высоких продажах.

Слушайте Издалека долго: все, что нужно знать о возрожденной марке «Волга» на Яндекс Музыке

Более того! Судя по нашему исследованию, в покупке Changan, чудесным образом превратившегося в Volga, физические лица не заинтересованы от слова «совсем». Иными словами, хорошую реализацию нижегородских новинок можно будет обеспечить лишь жесткой разнарядкой с самого верха: ее просто обяжут брать в парки госпредприятий и госучреждений. Ну и, как водится, таксопаркам выкрутят руки — властный ресурс для этого всегда найдется.

С другой стороны надо признать, что, к большому сожалению, иного пути развития у российского автопрома, кроме как копирования автомобилей из КНР, на сегодняшний день просто нет. И, по сути, все сводится только к тому, как быстро наши автозаводы сумеют довести уровень локализации азиатских машин до стопроцентного уровня. А уж куда, как и по какой цене пристроить получившийся продукт, дело десятое.

Впрочем, более подробно о судьбе и перспективах «Волга-Volga» на отечественном авторынке вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.