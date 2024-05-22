Все плохо: каким популярным китайским авто противопоказаны российские дороги

С китайскими автомобилями в качестве основы российского авторынка нам, похоже, придется жить очень долго. Что означает повышенный интерес автовладельцев к надежности таких машин и реальными, а не рекламным отзывами об их потребительских свойствах. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о «китайцах», к подвескам которых возникает больше всего претензий.

Чем дальше, тем больше «поднебесных» машин появляется на российском авторынке. Бурный процесс захвата ими сегмента новых авто уже в ближайшее время неизбежно обернется резким ростом доли машин из Поднебесной и на вторичном рынке. Да что там говорить: эта тенденция начала явно прослеживаться уже сегодня.

«Китайский бум» на авторынке страны был запущен в конце 2022-начале 2023 года. И сейчас на «вторичку» начали попадать первые ТС той волны. Параллельно автовладельцы и авторемонтные организации начали нарабатывать все более релевантный опыт массового владения и ремонта «китайцев» в реальных условиях эксплуатации.

Благодаря этому в соцсетях и профильных СМИ появляется все больше объективной информации из разных источников о реальных потребительских характеристиках тех или иных моделей ТС из КНР, а также их надежности и слабых местах конструкции. Портал «АвтоВзгляд» обратился к эксперту в области авторемонта с просьбой назвать самые проблемные, по его мнению, модели китайских автомобилей в России.

Фото globallookpress.com

— Слабое место продукции китайского автопрома — нежная подвеска. Уже при пробеге от 70 000 км на ее узлах появятся трещины, которые приводят к преждевременному износу. Возьмем, к примеру, Geely Atlas Pro. Кроссовер входит в группу лучших китайских авто. Однако у него есть явные недостатки. Среди последних — избыточно жесткая подвеска, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук. —Водитель чувствует даже мельчайшую неровность дороги, движение сопровождается вибрациями. Следствие жесткости — учащенные поломки подвески. При пробеге 40 000 км. уже могут оказаться разбитыми рулевые тяги и порваны сайлентблоки. Это говорит о низком качестве металла. У модели нарушено соотношение жесткости подвески и управляемости. Оно приводит к кренам в поворотах, вертикальной раскачке кузова и плохой проходимости дорожных стыков.

— Самая распространенная проблема Chery Tiggo 7 Pro Max— недостаточная обработка подвески антикором. После покупки этот кроссовер требует дополнительной антикоррозийной защиты, — продолжает эксперт. — Иначе ржавчина появится уже через 2-3 года эксплуатации. Дело в том, что в китайских авто редко используется оцинкованный крепеж, поэтому детали ржавеют быстро и сильно.

Говоря о китайцах в России, нельзя не упомянуть JAC. Для большинства моделей этой марки характерна жесткая задняя подвеска. Пассажиры и водители этих машин постоянно ощущают на ходу скачки и подбросы кузова. Велик риск пробить покрышку при попадании в яму или при преодолении других дорожных «неприятностей».

Что касается позиционирующегося в классе «премиум» Hongqi H9, то сложная независимая подвеска этого седана уже известна ремонтникам в качестве слабого места модели. Ее конструкция содержит большое количество деталей, которые быстро получают повреждения в сложных дорожных условиях. При этом стоимость обслуживания и запчастей автомобилей бренда Hongqi находится на уровне выше среднего по отечественному рынку авторемонта, — завершил свой экскурс по китайским подвескам Дмитрий Демчук.