Грузовики Dongfeng поедут на отечественных моторных маслах

В России продолжается работа по замещению импортных автокомпонентов. Особенно это актуально при сервисном обслуживании зарубежной техники, производители которой одобряют только соответствующие необходимому уровню качества продукты.

Участник рынка смазочных материалов и технических жидкостей и официальный дистрибьютор автомобилей Dongfeng в России договорились о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя автохимии. Компания будет поставлять для дилерской сети дистрибьютора моторные и трансмиссионные масла, антифризы и технические жидкости.

Соглашение позволит реализовать регулярное сервисное обслуживание китайских грузовиков без риска недопоставок подобной импортной продукции из-за возможных сложностей при параллельном импорте. Также это даст возможность отечественному производителю автохимии получить опыт эксплуатации своей продукции в сложнейших условиях работы коммерческой техники и расширить компетенции в производстве эксплуатационных жидкостей для импортных грузовиков.

Геннадий Задорожный, директор по продажам SINTEC Group в сегменте В2В:

«Мы активно взаимодействуем с производителями техники и оборудования из Китая, работающими в различных отраслях промышленности. Наша компания зарекомендовала себя надёжным поставщиком для предприятий, использующих наши продукты в период сервисного обслуживания. В партнёрстве с „Дунфэн Трак Рус“ мы планируем совместно работать над улучшением формуляций современных масел и антифризов, увеличивая срок их службы и повышая эффективность работы коммерческого транспорта».