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Грузовики Dongfeng поедут на отечественных моторных маслах

SINTEC Group и «Дунфэн Трак Рус» договорились о стратегическом партнёрстве

В России продолжается работа по замещению импортных автокомпонентов. Особенно это актуально при сервисном обслуживании зарубежной техники, производители которой одобряют только соответствующие необходимому уровню качества продукты.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Грузовики Dongfeng поедут на отечественных моторных маслах

Участник рынка смазочных материалов и технических жидкостей и официальный дистрибьютор автомобилей Dongfeng в России договорились о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя автохимии. Компания будет поставлять для дилерской сети дистрибьютора моторные и трансмиссионные масла, антифризы и технические жидкости.

Соглашение позволит реализовать регулярное сервисное обслуживание китайских грузовиков без риска недопоставок подобной импортной продукции из-за возможных сложностей при параллельном импорте. Также это даст возможность отечественному производителю автохимии получить опыт эксплуатации своей продукции в сложнейших условиях работы коммерческой техники и расширить компетенции в производстве эксплуатационных жидкостей для импортных грузовиков.

Геннадий Задорожный, директор по продажам SINTEC Group в сегменте В2В:

«Мы активно взаимодействуем с производителями техники и оборудования из Китая, работающими в различных отраслях промышленности. Наша компания зарекомендовала себя надёжным поставщиком для предприятий, использующих наши продукты в период сервисного обслуживания. В партнёрстве с „Дунфэн Трак Рус“ мы планируем совместно работать над улучшением формуляций современных масел и антифризов, увеличивая срок их службы и повышая эффективность работы коммерческого транспорта».

В компании, отметили, что в рамках сотрудничества в июне стартовал автопробег из Владивостока в Москву, в котором участвуют 11 малотоннажных грузовиков Dongfeng. Автомобили пересекут всю страну, посетив на маршруте 13 городов, где работают официальные дилерские и сервисные станции компании.

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