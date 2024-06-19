Авторазборки в помощь: что нужно знать, покупая запчасти на автосвалках

Отремонтировать сегодня любой автомобиль — что модель сбежавших из России компаний, что новую китайскую — проблема из проблем. Запчасти в наличии у сервисменов если и есть, то по заоблачным ценам. А если нет — ждать необходимой детали можно месяцами. В том числе и на популярные нынче у народа «поднебесные» авто. Но возможность сэкономить деньги и время имеется: авторазборки. Однако, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд, просто приехать и купить необходимое на автосвалке — та еще задачка...

Итак, стоимость даже мелкого ремонта пострадавшего в легком ДТП «корейца», «немца», «японца» обойдется сегодня раза в три-три с половиной раза дороже, чем в мирное время. А в некоторых случаях прайсы на необходимые запчасти выросли в пять-шесть раз. Плюс, повторимся, время ожидания: и официальные дилеры, и независимые СТО складов запчастей нынче не держат — разорительное дело.

Но что еще печальнее: их не держат и наши новоявленные восточные партнеры. Иными словами, купив новый китайский автомобиль, в котором вдруг отказала та или иная система, не говоря уж об аварийных неприятностях, рассчитывать на скорый ремонт в большинстве случаях не приходится! Увы и ах.

Но и китайские сказки о суперскладах, забитых всеми необходимыми комплектующими для ремонта по самое не балуйся — именно те самые восточные сказки. Ну и куда же податься в сложившихся условиях автовладельцу? Для экономии дензнаков, нервных клеток и времени — на авторазборку. И быстро, и гораздо дешевле всех иных вариантов. Однако и в этом процессе есть свои подводные камни и даже полномасштабные «засады».

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Сотрудники таких предприятий в ряде случаев не сильно заморачиваются грамотным демонтажом узлов и агрегатов, что сулит приобретателю проблемами при установке. Да и система хранения разобранных силовых агрегатов, не говоря уж о кузовщине, далека тут от идеала так же, как Большой театр от коллектива ДК в городе Усть-Урюпинск. При этом, что интересно, у нас уже появились чисто «китайские» авторазборки, но все с теми же нюансами.

Но так или иначе, в ряде случаев покупка необходимого для ремонта своего ТС именно на авторазборках по-прежнему остается весьма актуальным вариантом решения проблем. Только подходить к подобным приобретениям надо с умом. О чем очень подробно рассказывают эксперты в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.