Авторазборки в помощь: что нужно знать, покупая запчасти на автосвалках

Итак, стоимость даже мелкого ремонта пострадавшего в легком ДТП «корейца», «немца», «японца» обойдется сегодня раза в три-три с половиной раза дороже, чем в мирное время. А в некоторых случаях прайсы на необходимые запчасти выросли в пять-шесть раз. Плюс, повторимся, время ожидания: и официальные дилеры, и независимые СТО складов запчастей нынче не держат — разорительное дело.
Но что еще печальнее: их не держат и наши новоявленные восточные партнеры. Иными словами, купив новый китайский автомобиль, в котором вдруг отказала та или иная система, не говоря уж об аварийных неприятностях, рассчитывать на скорый ремонт в большинстве случаях не приходится! Увы и ах.
Но и китайские сказки о суперскладах, забитых всеми необходимыми комплектующими для ремонта по самое не балуйся — именно те самые восточные сказки. Ну и куда же податься в сложившихся условиях автовладельцу? Для экономии дензнаков, нервных клеток и времени — на авторазборку. И быстро, и гораздо дешевле всех иных вариантов. Однако и в этом процессе есть свои подводные камни и даже полномасштабные «засады».
Сотрудники таких предприятий в ряде случаев не сильно заморачиваются грамотным демонтажом узлов и агрегатов, что сулит приобретателю проблемами при установке. Да и система хранения разобранных силовых агрегатов, не говоря уж о кузовщине, далека тут от идеала так же, как Большой театр от коллектива ДК в городе Усть-Урюпинск. При этом, что интересно, у нас уже появились чисто «китайские» авторазборки, но все с теми же нюансами.
Но так или иначе, в ряде случаев покупка необходимого для ремонта своего ТС именно на авторазборках по-прежнему остается весьма актуальным вариантом решения проблем. Только подходить к подобным приобретениям надо с умом. О чем очень подробно рассказывают эксперты в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.