Xcite рулит, но недоруливает: что происходит сейчас на заводе Nissan в Питере

Засилье китайского автопрома на российском авторынке приобретает все более масштабный характер. И мы сейчас даже не про изобилие «поднебесных» брендов, яростно штурмующих опустевшие автоприлавки нашей страны после бегства из РФ грандов мирового автостроения. Новоявленные восточные партнеры хотя и упирались до последнего, но нынче «осваивают» не только дилерские центры, но и брошенные западными коллегами автопроизводства, расположенные на просторах России. И очередной тому пример — бывший заводе Nissan в окрестностях Северной столицы, где уже не только собирают очередной отечественный автомобиль Xcite X-Cross 7, но и готовятся поставить на конвейер следующую модель.

Хотя, если по гамбургскому счету, этот пример характерным назвать уже нельзя, поскольку давно и успешно реанимировано и бывшее столичное производство Renault, где сейчас делают исконно российские «Москвичи»; и мощности компании «Соллерс» в Елабуге загружены сборкой исключительно наших фургонов; да и со стапелей в Нижнем вот-вот сойдут ну совершенно нашенские «Волги» (простите, Volga). Ну и почти готовы отрапортовать о старте производства чисто русских машин подмосковные мощности бывшего Mercedes-Benz.

Однако судьба наследника «Ниссан» — «Автозавода Санкт-Петербург» — вызывает нынче особенно пристальное внимание, поскольку складывалась она, напомним, очень непросто. Сначала тут практически освоили выпуск кроссоверов LADA X-Cross-5, но что-то не задалось и проект свернули, не успев толком и начать. Потом предприятие одним за другим меняло собственников. И вот теперь заработало почти в полный рост: поставки новинки рынка Xcite X-Cross 7 идут в автосалоны полным ходом.

Слушайте <a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/15072184/track/127601615' href='https://music.yandex.ru/album/15072184/track/127601615'>Полгода спустя: что происходит на заводе Xcite, который раньше выпускал машины Nissan</a> на Яндекс Музыке

В чем, в частности, убедился и портал «АвтоВзгляд», посетив несколько фирменных ДЦ марки. Более того: мы побывали и на самом конвейере отечественного производителя, убедившись в его жизнеспособности и самых серьезных намерениях и видах на авторынок державы.

И даже узнали, с какими трудностями сейчас сталкиваются заводчане. Как, впрочем, и о том, что болезнь роста здесь лечат очень даже успешно. Настолько успешно, что практически готовы к сборке второй своей модели, которую потребитель, скорее всего, узнает под именем Xcite X-Cross 8.

Впрочем, более подробно и о самом питерском автопроизводстве, и о ближайших его планах, и о том, как идет реализация уже выпущенной продукции вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.