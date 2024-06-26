Xcite рулит, но недоруливает: что происходит сейчас на заводе Nissan в Питере

Хотя, если по гамбургскому счету, этот пример характерным назвать уже нельзя, поскольку давно и успешно реанимировано и бывшее столичное производство Renault, где сейчас делают исконно российские «Москвичи»; и мощности компании «Соллерс» в Елабуге загружены сборкой исключительно наших фургонов; да и со стапелей в Нижнем вот-вот сойдут ну совершенно нашенские «Волги» (простите, Volga). Ну и почти готовы отрапортовать о старте производства чисто русских машин подмосковные мощности бывшего Mercedes-Benz.
Однако судьба наследника «Ниссан» — «Автозавода Санкт-Петербург» — вызывает нынче особенно пристальное внимание, поскольку складывалась она, напомним, очень непросто. Сначала тут практически освоили выпуск кроссоверов LADA X-Cross-5, но что-то не задалось и проект свернули, не успев толком и начать. Потом предприятие одним за другим меняло собственников. И вот теперь заработало почти в полный рост: поставки новинки рынка Xcite X-Cross 7 идут в автосалоны полным ходом.
В чем, в частности, убедился и портал «АвтоВзгляд», посетив несколько фирменных ДЦ марки. Более того: мы побывали и на самом конвейере отечественного производителя, убедившись в его жизнеспособности и самых серьезных намерениях и видах на авторынок державы.
И даже узнали, с какими трудностями сейчас сталкиваются заводчане. Как, впрочем, и о том, что болезнь роста здесь лечат очень даже успешно. Настолько успешно, что практически готовы к сборке второй своей модели, которую потребитель, скорее всего, узнает под именем Xcite X-Cross 8.
Впрочем, более подробно и о самом питерском автопроизводстве, и о ближайших его планах, и о том, как идет реализация уже выпущенной продукции вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.