Как закалялась сталь: «Москвич» перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

На Московском автомобильном заводе «Москвич» запустили производство автомобилей по технологии полного цикла, или, как еще называют этот процесс, — мелкоузловую сборку. По технологии полного цикла начали собирать городские кроссоверы Москвич 3 и электромобили Москвич 3е, включая сварку и окраску кузовов.

В процессе реинкарнации Московского автомобильного завода «Москвич», известного ранее под аббревиатурой АЗЛК, а совсем недавно еще щеголявшего вывеской Renault на фасаде, наметился очередной прорыв. Флагманскую модель — кроссовер Москвич 3 и его электрифицированную модификацию Москвич 3е — как и обещали ранее, начали собирать по технологии полного цикла, то есть с применением мелкоузловой сборки (CKD). Иными словами, весь процесс производства теперь проходит в Москве.

По сути, это событие стало важной вехой в новой истории завода. Известие о том, что новый собственник предприятия — Правительство Москвы — смог оперативно найти партнера в Поднебесной и в кратчайшие сроки при помощи специалистов КамАЗа организовать логистическую цепочку и, главное, крупноузловую сборку кроссовера уже в ноябре 2022 года, оказалось не просто неожиданным, но отчасти даже сенсационным. Скептиков было много. Однако руководство предприятия показало, что целенаправленно следует выбранной, пусть и вынужденной в текущей ситуации, стратегии.

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Сегодня с заводских конвейеров сходит уже три модели: два упомянутых компактных кроссовера и лифтбэк Москвич 6. В ближайшем будущем обещают расширение модельной линейки — в этом году обещают начать производство и продажу семиместного кроссовера Москвич 8. В планах предприятия — более глубокая локализация всех моделей. Но главное — разработка и создание компетенции для выпуска сугубо российского автомобиля (на заводе говорят об электромобиле) на основе чисто отечественных компонентов, включая собственные двигатель и энергетическую установку.

А между тем количество комплектующих, из которых собирают автомобиль непосредственно на заводе, например, Москвич 3, увеличилось в 18 раз. Изначально при крупноузловой сборке (DKD) применялось всего около 50 позиций. Нынешний же потенциал завода позволил перейти на сборку по схеме CKD (Complete Knock Down), когда производство осуществляется из машинокомплектов (двигатель, трансмиссия, детали кузова, начинка и оборудование салона), включая сварку и окраску кузова, а также дополнительную антикоррозийную обработку, что особенно актуально в условиях российского климата.

Для запуска производства полного цикла на заводе смонтировали новый современный роботизированный сварочный комплекс, созданный специально для «Москвича». Перед запуском мелкоузловой сборки для отработки производственных процессов на заводе собрали более 70 предсерийных (тестовых) автомобилей, которые прошли все необходимые тесты по качеству и подтвердили готовность к производству.

Сами заводчане сегодня называют вопрос качества приоритетным. С переходом на CKD контроль был усилен — это касается как кузовных деталей, так и сборочных. Предъявляются строгие требования к геометрии кузова и технологии сварки, качеству окраски и сборки. Также в системы контроля добавили и автоматизировали 49 дополнительных изменений и тестов.

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На данном этапе в автомобилях Москвич пока локализованы только устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», технологические жидкости и аксессуары, локализованы такие технологические процессы, как сварка, антикоррозийная обработка и окраска. Уровень локализации в будущем вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков с полностью отечественными компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.).

Кстати, с переходом на мелкоузловую сборку у флагманской модели появится двухцветный кузов. Эта опция для покупателей скоро станет доступной благодаря переходу на собственную окраску.

По итогам 2023 года Москвич 3 стал четвертым по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов. А возрожденный бренд в целом вошел в десятку наиболее популярных марок на рынке. В контексте текущего, можно сказать беспрецедентного снижения цен и продолжающейся напряженной работы по адаптации модели к российским условиям все это обещает неплохие рыночные перспективы.