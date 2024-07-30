Обновленный Jetour X70 Plus, который ждут в России, вышел на китайский рынок

Китайские дилеры Jetour приступили к приему заказов на рестайлинговый X70 Plus — кроссовер, который через несколько месяцев выйдет и на российский рынок. Правда, у нас он будет продаваться под другим брендом — под новой маркой Soueast.

Длина посвежевшего Jetour X70 Plus — 4749 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колесная база — 2745 мм. Внешний вид кроссовера выдержан в стиле старшей модели X90 Pro. И, как и «девяностый», X70 Plus предлагается с пяти- или семиместным салоном.

Что касается модификаций, то их у обновленного SUV две — с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами. В первом случае 156-сильный движок работает в паре с 6-ступенчатым «роботом», во втором — 184-сильному агрегату аккомпанирует 7-диапазонная роботизированная КП. Привод — подключаемый полный.

Кроссовер с младшим мотором стоит в Поднебесной от 111 900 юаней (1,3 млн. рублей), со старшим — от 127 900 юаней (1,5 млн. руб.). Сколько за него попросят в России, сказать пока сложно.

Ожидается, что в нашей стране Jetour X70 Plus под названием Soueast S07 дебютирует в ноябре. При этом не исключается, что та же модель параллельно выйдет на отечественный рынок под собственным именем. Если так, то их, вероятно, будут разводить за счет комплектаций или модификаций. Ведь, например, для Soueast S07 уже заявлен 1,6-литровый 197-сильный турбомотор, которого у Jetour X70 Plus в КНР нет.