Ответы на 5 главных вопросов о зимней эксплуатации кроссовера Jetour X70 Plus

Так сложилось, что Jetour X70 Plus оказался в распоряжении редакции аккурат в период, когда посленовогоднюю Москву придавили 20-градусные морозы. Это обстоятельство позволило досконально-объективно оценить способность китайского кроссовера противостоять русской зиме. Мы, конечно, верим рекламным роликам, демонстрирующим испытания «поднебесных» легковушек в холодном климате той же Внутренней Монголии. Но реклама — это реклама. С реальностью она порой никак не пересекается. И тем любопытнее было поглядеть на «столкновение» с ней Jetour X70 Plus.

Как Jetour X70 Plus заводится в трескучий мороз?

Главная печаль любого автовладельца в сильный мороз: заведется ли машина? Даже если она в порядке с технической точки зрения. В −25ºС даже абсолютно новый автомобиль может «взбрыкнуть» и отказаться «оживать» после морозной ночи. Например, «мозги» некоторых азиатских и европейских ТС оказываются не в состоянии завести мотор в подобных условиях.

Пока показания градусника за окном не опускались ниже −15ºС, сомнений в способности электроники X70 Plus «пробудить» его 2-литровый 190-сильный турбомотор не возникало. Но однажды утром приморозило до −27ºС. А ехать было нужно позарез. Вышел к заиндевевшей машине и без особых надежд на лучшее нажал кнопку запуска мотора. Буквально через пару «вжу-вжу» стартера «движок» спокойно заработал. И так происходило каждый раз на протяжении всего «ледяного» тест-драйва китайского кросовера!