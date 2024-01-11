Ответы на 5 главных вопросов о зимней эксплуатации кроссовера Jetour X70 Plus

Так сложилось, что Jetour X70 Plus оказался в распоряжении редакции аккурат в период, когда посленовогоднюю Москву придавили 20-градусные морозы. Это обстоятельство позволило досконально-объективно оценить способность китайского кроссовера противостоять русской зиме. Мы, конечно, верим рекламным роликам, демонстрирующим испытания «поднебесных» легковушек в холодном климате той же Внутренней Монголии. Но реклама — это реклама. С реальностью она порой никак не пересекается. И тем любопытнее было поглядеть на «столкновение» с ней Jetour X70 Plus.
Как Jetour X70 Plus заводится в трескучий мороз?
Главная печаль любого автовладельца в сильный мороз: заведется ли машина? Даже если она в порядке с технической точки зрения. В −25ºС даже абсолютно новый автомобиль может «взбрыкнуть» и отказаться «оживать» после морозной ночи. Например, «мозги» некоторых азиатских и европейских ТС оказываются не в состоянии завести мотор в подобных условиях.
Пока показания градусника за окном не опускались ниже −15ºС, сомнений в способности электроники X70 Plus «пробудить» его 2-литровый 190-сильный турбомотор не возникало. Но однажды утром приморозило до −27ºС. А ехать было нужно позарез. Вышел к заиндевевшей машине и без особых надежд на лучшее нажал кнопку запуска мотора. Буквально через пару «вжу-вжу» стартера «движок» спокойно заработал. И так происходило каждый раз на протяжении всего «ледяного» тест-драйва китайского кросовера!
Как Jetour X70 Plus прогревается в сильные холода?
Любой более-менее опытный автовладелец скажет вам, что заведя автомобиль при −25ºС, лучше его прогреть перед началом движения. Хотя бы потому, что держаться за ледяную баранку и всматриваться на ходу в запотевающее лобовое стекло — то еще «удовольствие». С чистотой «лобовухи» у Jetour X70 Plus все в порядке: она оснащена электроподогревом. Который ликвидирует отпотевание и избавляет от необходимости отшкрябывать ветровое ото льда.
Но есть и некоторый негатив. В частности, мотор кроссовера прогревается очень неторопливо. Скорее всего, это связано с рабочими характеристиками его термостата. Забортные температуры ниже −20ºС не для него: он явно слишком рано открывает «большой круг» охлаждения. Из-за этого в сильный мороз бензиновый движок набирает температуру почти как дизель — крайне медленно. Соответственно, «печка» не может нагреть салон. Выход из ситуации нашелся в приеме еще советских шоферов. Водителю следует педалью газа принудительно поддерживать обороты силового агрегата на уровне около 2000. Тогда машина прогревается за более-менее приемлемый отрезок времени.
Как китайский кроссовер едет при серьезном «минусе»?
Если с мотором Jetour X70 Plus даже в сильные холода проблем не возникает, то с его трансмиссией следует обходиться осторожно. КП тут — 7-ступенчатый «робот». В который залито масло. Оно, как выяснилось, у этой машины на 20-градусных морозах изрядно густеет. Из-за чего несколько сотен метров после долгой стоянки приходится ехать в максимально спокойном темпе — поскольку в связи с повышенной вязкостью смазки, «коробка» переключает передачи с огромными задержками. Диски сцепления перемещаются медленно и печально. Если как следует давить на газ с первых же метров пути, можно «убить» их вместе с механизмом привода. Впрочем, заторможенные переключения на морозе присущи многим «роботам» и «вариаторам» в принципе.
Как себя чувствуют пассажиры Jetour X70 Plus?
Прохладно — таков краткий ответ на этот вопрос. «Печка» Jetour X70 Plus слабовата для морозов ниже −20ºС. Замерзнуть пассажирам и водителю она, разумеется, не даст. Но прогреть воздух в салоне до состояния «надо снять куртку» при такой температуре за бортом она не сможет даже за три часа поездки при «выкрученном на максимум» регуляторе температуры на блоке управления климатом. А вот к подогреву сидений вопросов тут нет абсолютно никаких: жарит как следует.
Как получше приспособить Jetour X70 Plus к русской зиме?
По большому счету кроссоверу недостает в этом смысле лишь пары «штришков». Не помешало бы, скажем, увеличить эффективность его «печки» и внедрить в рулевое колесо электроподогрев.