АВТОВАЗ готовит запуск серийного производства LADA e-Largus и Aura

Массовое производство автомобиля на электротяге LADA e-Largus должно стартовать в Ижевске уже в конце этого месяца. А что касается Aura, то АВТОВАЗ продолжает вести подготовку согласно плану, о начале серийного выпуска обещают сообщить сразу, как только это станет возможно.

Подробности о запуске LADA e-Largus стали известны на полях Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2024), который проходит во Владивостоке. Информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на Сергея Громака, который занимает пост вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами.

Опытную партию электрических Largus уже собирали в Ижевске в декабре прошлого года — она состояла из 30 автомобилей. В семейство войдут пассажирские и коммерческие универсалы. Они получат синхронный электромотор на постоянных магнитах. Его номинальная мощность составит 50 кВт, пиковая -120 кВт. В моторном отсеке и под полом кузова установлены две тяговые литий-ионные батареи. Это позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника. В пятиместном исполнении — 560 л.

До конца 2024 года АВТОВАЗ также собирается выпустить около трех тысяч LADA Aura, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Этот удлиненный седан построен на базе Vesta. Он ориентирован на госзаказ, позиционируется как отечественная модель для чиновников. Кроме того, LADA Aura можно рассматривать как такси комфорт-класса. Особенности Aura — дополнительные 25 см свободного пространства для пассажиров заднего ряда, 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. и бесступенчатая трансмиссия.