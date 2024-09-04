Шумим, братцы, шумим: LADA обогнала Lamborghini и Aston Martin в рейтинге децибел

В Германии снова проснулся интерес к машинам Волжского автозавода: намедни один из видных представителей партии «Альтернативадля Германии» приехал на избирательный участок на «Ниве», всколыхнув множественные разговоры о российском автопроме. Впрочем, был и еще один повод, по которому немцы вспомнили «Ладу». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ну хоть в чем-то мы — самые-самые

Конечно, Бьорна Хеке, осмелившегося продемонстрировать широкой публике нечто русское — ну что может быть «скрепней» «Нивы» — нужно похвалить за твердость... намерений. Немногие в современной Европе прямо сейчас способны на подобный перформанс. Спецверсии «Хеке» мы, конечно, не дождемся, но в целом стоит осознать: в Старом Свете про «Ладу» помнят и до сих пор эксплуатируют.

Эксплуатируют, несмотря на всеобщее «экопомешательство», замешанное на двойной безопасности и половнике экономии. Ни того, ни другого, ни третьего «Нивушка» обеспечить не может: она — просто машина, которая едет. Впрочем, едет везде, независимо от состояния дорожного покрытия, погоды и качества горючего.

Однако «поминали» творчество тольяттинского конвейера в Германии не только благодаря Бьорну Хеке. Намедни немцы организовали рейтинг зарегистрированных в стране автомобилей и выявили среди них самые шумные. И тут российский автопром оказался «впереди планеты всей».

Фото globallookpress.com

С показателем 73,8 децибел были оставлены позади не только Lambo (72,3) с Aston Martin (72,1), но и Ferrari(71,9), Bentley (71,6) и Porsche (70,3), который, кстати, был признан самым громким немецким автомобилей.

Можем же, когда захотим! Главное — придумать правильное соревнование.

Шутки шутками, но попадание LADA в любой европейский рейтинг в первую очередь намекает о достаточном (товарном, скажем так) количестве этих машин в парках европейских стран. Чего-чего, а встретить ту же «Ниву» в «европах» — вообще не новость и даже не повод доставать фотоаппарат.

Действительно, «Жигули» могут и не быть лучшими в плане динамики, комфорта и безопасности, несносно поедать горючее и вызывать острый социальный диссонанс у соседей, но российские машины дешевы, ремонтопригодны и терпеливы к своим владельцам, что в свою очередь многими ценится куда выше, чем экологический класс. Даже с учетом налогов.