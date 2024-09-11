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Бензиновые кроссоверы DFSK 500 встали на конвейер под Липецком

«Моторинвест» подтвердил сборку ограниченного количества автомобилей

На заводе компании в Липецкой области собрали партию кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5 с бензиновыми силовыми агрегатами. Пошлины на автомобили были оплачены при ввозе, также получена вся необходимая документация, включая Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Бензиновые кроссоверы DFSK 500 встали на конвейер под Липецком

На сегодняшний день на кроссоверы DFSK 500 и DFSK ix5 не распространяются программы поддержки, субсидии и компенсации. Это связано с тем, что Специальный инвестиционный контракт 2.0 (СПИК 2.0), договор между инвестором и государством, не предусматривает поддержку ДВС, пишут «Известия» со ссылкой на представителей «Моторинвеста».

Компания стала победителем конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 на выпуск электромобилей в 2022 году. Помимо всего прочего, это дает производителю возможность компенсации утилизационного сбора.

Напомним, «Моторинвест» является официальным дистрибьютором китайского бренда Dongfeng в России. Кроме того, компания занимается выпуском электрокаров Evolute, в июле она объявила о старте производства гибридных кроссоверов i-Space.

Продажи компактных кроссоверов DFSK 500 начались в России в конце августа, цены стартуют от отметки 2,2 млн рублей. В сегменте B-SUV это одна из самых доступных моделей с бесступенчатой трансмиссией на отечественном рынке. У DFSK 500 под капотом 1,5-литровый мотор мощностью 106 л.с. Дорожный просвет составляет 191 мм.

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