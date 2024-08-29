И вашим, и нашим: локализация по-китайски не спасет российский автопром

Согласно неким инсайдерским данным, бывший калужский завод Volkswagen получил Одобрение типа транспортного средства на две модели Chery Tiggo. Комментировать этот недофакт портал АвтоВзгляд" не берется, а вот по поводу хитрой китайской стратегии — выскажется.

Телеграм-канал «Русский автомобиль» поделился информацией, которую раскопал, связавшись с какими-то своими инсайдерскими источниками. Согласно представленным ими сведениям, компания АГР, которой досталось производство VW, получил ОТТС на Chery T32 — то есть, на Tiggo 7. Вроде бы, он поимел также одобрение и на модель Т31 — Tiggo 8.

ХОДЫ КРИВЫЕ РОЕТ УМНЫЙ КРОТ

Если информация верна, то теперь в России параллельно будут выпускаться два набора Tiggo. Чуть более старые, дорестайлинговые 7 и 8, сходят с конвейера на «Автозаводе Санкт-Петербург» под именем Xcite X-Cross 7 и Xcite X-Cross 8. А версии поновее пропишутся в Калуге. Зачем компании Chery такое «раздвоение личности», да еще к тому же создание внутренней конкуренции между своими же моделями — это проблемы ее менеджмента.

Нас во всей этой истории интересует совсем другой аспект, а именно: почему автостроители из Поднебесной столь упорно не желают обосновываться в России прочно, построив собственные предприятия? Пока на такой шаг отважился только Haval. Остальные действуют как подземные умные кроты — роют кривые ходы.

Фото globallookpress.com

Как тихой сапой, под покровом глубокой тайны пробирается на российский рынок Chery, мы уже имели счастье только что увидеть. Но она не одинока. Чем хуже стратегия JAC, мимикрировавшая под возрожденный «Москвич» и обосновавшаяся на «Соллерсе» со своими коммерческими моделями? Или, скажем, Dongfeng на «Моторинвесте»? Да ничем. Те же Фаберже, только в профиль.

Вроде бы, в России начали собирать кроссоверы GAC GS3 и GS8 на заводе АГР в Санкт-Петербурге. Но это неточно. Как всегда, источником информации выступают загадочные анонимы. Сайт «Китайские автомобили» запросил комментарий в пресс-службе бренда. Ответ был весьма уклончивым — ни да, ни нет:

— Для того, чтобы наши планы в полной мере отвечали стратегическим целям и интересам не только компании GAC Motor Rus, но и наших клиентов, мы тщательно анализируем рынок, изучаем возможности вывода новых моделей, а также перспективы локализации производства, по которой решение на сегодняшний день еще не принято...

В ГОТОВНОСТИ СБЕЖАТЬ

Если сейчас, когда экономические условия для входа на наш рынок еще более-менее терпимые, никто особо в Россию не рвется, то что будет дальше? Повышение ставок утильсбора и усилия Центробанка по удержанию неприлично высокой ключевой ставки сделают нашу страну вообще не интересной для автобизнеса.

Фото globallookpress.com

Наивные мечты о том, что все тут же бросятся локализовываться, не стоят и выеденного яйца. Ибо бизнесмены прекрасно понимают — платить утильсбор сначала придется из собственного кармана. А уж когда там затраты будут покрыты из бюджета — вопрос темный.

Хаотичные экономические телодвижения отдельных министерств и ведомств, а также неиллюзорный риск попасть под американские санкции не способствуют организации на российской территории иностранных производств. Ибо расставаться с миропорядком, все еще возглавляемым гегемоном, наш финансово-экономической блок не торопится.

И велика вероятность, что китайцы по-прежнему будут занимать позицию, грозящую им в случае чего минимальными потерями. Они продолжат поставлять сюда готовые машинокомплекты, не беря на себя затрат по налаживанию сборочных производств. В случае чего, им достаточно будет лишь прекратить поставки — вот и все дела. Основные убытки лягут на плечи из российских партнеров.