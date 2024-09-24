Забудьте: возобновлять в РФ выпуск Renault Logan и Sandero никто не собирается

Похоже, что возвращение в Россию Renault Logan и Sandero третьего поколения все-таки не состоится. По крайней мере, в ближайшее время их не собираются ставить на конвейер в нашей стране: ни в Тольятти, ни в Санкт-Петербурге, ни где-либо еще. Все разговоры об этом причислены к сплетням.

В беседе с Business FM ситуацию прояснил директор по связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ» Сергей Ильинский. По его словам, тольяттинский автогигант не объявлял ни о каких планах или подробностях по поводу появления «Логана» и «Сандеро» на любой отечественной производственной площадке.

АВТОВАЗ никак не связан с заводом в северной столице, где якобы готовится перезапуск производства популярных в нашей стране моделей Renault, подчеркнул Ильинский. Он добавил, что вокруг АВТОВАЗА всегда ходит огромное количество слухов, которые представители завода предпочитают не комментировать, потому что большинство из них просто не сбывается.

Напомним, информация о том, что Renault Logan и Sandero снова поставят на конвейер в России, появилась накануне, 23 сентября. Уточнялось, что «французы» готовы к запуску на 75%, для них, якобы, даже приготовили новые шильдики.