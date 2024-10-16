В новые LADA Aura будут заливать антифризы из Калужской области

Крупнейший российский автопроизводитель выбрал продукцию компании SINTEC Group для охлаждения двигателей Lada Aura. Компания из Обнинска сообщила, что будет поставлять охлаждающие жидкости собственного производства для первой заливки в модель LADA Aura, производство которой было недавно запущено на сборочном конвейере АВТОВАЗа в Тольятти.

«Для охлаждения бензиновых моторов нового отечественного бизнес-седана выбран антифриз марки Luxe. До конца 2024 года данная охлаждающая жидкость будет залита в более чем в 2 тысячи автомобилей», — сообщается в пресс-релизе отечественного производителя автохимии.

Серийное производство LADA Aura стартовало 9 октября 2024 года и имеет важное значение не только с точки зрения развития и модернизации крупнейшего отечественного автопроизводителя, но и для российского авторынка в целом. Новая модель создавалась для использования, в том числе, в корпоративных парках, такси, а также для служебных автопарков муниципальных, региональных и федеральных органов власти.