Hyundai показала концепт водородного кроссовера Intium

Автоконцерн Hyundai разработал концепт-кар Intium, который относится к новой генерации машин на топливных элементах. Новинка создавалась с учетом оригинальной дизайнерской стратегии бренда, получившей имя «искусство стали» (Art of Steel). Товарный SUV должен появиться на свет уже в 2025-м.

Электрическая силовая установка новинки выдает 204 л.с. Запас хода рассчитан на 650 км. Это один из главных моментов, на котором сосредоточились инженеры. В том числе они предусмотрели специальные шины с низким сопротивлением качению. Концепт получил их в комплекте с вычурными 21-дюмовыми колесными дисками.

Также разработчики Intium попытались вложить в него улучшенные эксплуатационные характеристики. Под этим подразумеваются современный функционал безопасности и комфорта, плюс просторный салон и большой багажник.

В Hyundai называли свой шоу-кар Intium, опираясь на сочетание латинских слов «начало» или «первый». Возможно, серийная машина не сохранит это имя. Более подробная информация должна появиться в ходе дебюта водородного SUV.

Напомним, в апреле стало известно, что в России построили самый мощный водородный автомобиль в мире. Однако рыночные перспективы модели пока туманны.