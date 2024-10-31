Hyundai показала концепт водородного кроссовера Intium

Электрическая силовая установка новинки выдает 204 л.с. Запас хода рассчитан на 650 км. Это один из главных моментов, на котором сосредоточились инженеры. В том числе они предусмотрели специальные шины с низким сопротивлением качению. Концепт получил их в комплекте с вычурными 21-дюмовыми колесными дисками.
Также разработчики Intium попытались вложить в него улучшенные эксплуатационные характеристики. Под этим подразумеваются современный функционал безопасности и комфорта, плюс просторный салон и большой багажник.
В Hyundai называли свой шоу-кар Intium, опираясь на сочетание латинских слов «начало» или «первый». Возможно, серийная машина не сохранит это имя. Более подробная информация должна появиться в ходе дебюта водородного SUV.
Напомним, в апреле стало известно, что в России построили самый мощный водородный автомобиль в мире. Однако рыночные перспективы модели пока туманны.