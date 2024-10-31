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Hyundai показала концепт водородного кроссовера Intium

Серийная версия машины появится через год

Автоконцерн Hyundai разработал концепт-кар Intium, который относится к новой генерации машин на топливных элементах. Новинка создавалась с учетом оригинальной дизайнерской стратегии бренда, получившей имя «искусство стали» (Art of Steel). Товарный SUV должен появиться на свет уже в 2025-м.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Hyundai показала концепт водородного кроссовера Intium

Электрическая силовая установка новинки выдает 204 л.с. Запас хода рассчитан на 650 км. Это один из главных моментов, на котором сосредоточились инженеры. В том числе они предусмотрели специальные шины с низким сопротивлением качению. Концепт получил их в комплекте с вычурными 21-дюмовыми колесными дисками.

Также разработчики Intium попытались вложить в него улучшенные эксплуатационные характеристики. Под этим подразумеваются современный функционал безопасности и комфорта, плюс просторный салон и большой багажник.

В Hyundai называли свой шоу-кар Intium, опираясь на сочетание латинских слов «начало» или «первый». Возможно, серийная машина не сохранит это имя. Более подробная информация должна появиться в ходе дебюта водородного SUV.

Напомним, в апреле стало известно, что в России построили самый мощный водородный автомобиль в мире. Однако рыночные перспективы модели пока туманны.

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