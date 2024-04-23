NAMI Hydrogen: в России построили самый мощный водородный автомобиль в мире

ФГУП НАМИ представил новую разработку на базе премиального седана Aurus Senat. За три года российской марке так и не удалось наладить действительно серийного производства модели, зато ее превратили в водородный прототип NAMI Hydrogen с амбициозными характеристиками.

Российский научно-инжиниринговый центр, который создавал и обычный «Аурус», превратил исходный седане, ни много ни мало, в «самый мощный водородный автомобиль в мире». А заодно «первый в истории водородный автомобиль класса люкс». При этом авторы проекта заявляют, что у «Сената» и его водородной версии нет почти ничего общего.

Машина получила электрическую силовую установку, энергию для питания которой вырабатывает электрохимический генератор на водороде, но при этом предусмотрена возможность зарядки батареи емкостью 100 кВт·ч от внешнего источника питания.

Фото ФГУП НАМИ.

Запас газообразного водорода составляет до 8 кг, который хранится в трех баллонах при давлении 700 атм. Заявлены две системы охлаждения с различным теплоносителем, а также сразу три двигателя.

Синхронные электромоторы с постоянными магнитами установлены на передней (один) и задней (два) осях, которые суммарно обеспечивают 1020 л.с. мощности и заодно позволяют реализовать полный привод. Запас хода составляет до 870 км, а разгон с места до 100 км/ч у массивного седана заявлен на уровне «менее 4 секунд». О серийных перспективах NAMI Hydrogen не сообщается.