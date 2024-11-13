LADA Niva Travel получила подушки безопасности и новый руль

На АВТОВАЗе начали собирать улучшенную версию LADA Niva Travel. На сей раз автомобиль обзавелся новым рулевым колесом, которое досталось отечественному внедорожнику от родственной по бренду LADA Granta. Непосредственно в руль встроена подушка безопасности, еще один «эйрбег» появится для переднего пассажира, если брать «Ниву» в комплектации «Люкс».

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» паблик Avtograd News, с конвейера сошли уже как минимум пять пробных LADA Niva Travel с двумя передними подушками безопасности. Руль этих машин отличается от прежних модификаций тремя спицами и серебристым кантом снизу.

В серию улучшенные «Нивы» должны пойти в ближайшее время, цены на версии с «эйрбегами» могут появиться уже до конца текущего года. Однако точные сроки возобновления продаж LADA Niva Travel с подушками безопасности пока не названы.

А пока у «Нивы» нет подушек безопасности в принципе. Она лишилась их после упрощения модели, спровоцированного введением санкций. Слухи о возвращении «эйрбегов» на внедорожник появились еще летом, тогда же шла речь о водительской подушке безопасности для Niva Legend.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие планы строит АВТОВАЗ на семейство внедорожников LADA Niva. Тогда же в Тольятти рассказали, появится ли новое поколение этих машин.