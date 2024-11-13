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LADA Niva Travel получила подушки безопасности и новый руль

Популярный внедорожник в очередной раз модернизировали

На АВТОВАЗе начали собирать улучшенную версию LADA Niva Travel. На сей раз автомобиль обзавелся новым рулевым колесом, которое досталось отечественному внедорожнику от родственной по бренду LADA Granta. Непосредственно в руль встроена подушка безопасности, еще один «эйрбег» появится для переднего пассажира, если брать «Ниву» в комплектации «Люкс».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение LADA Niva Travel получила подушки безопасности и новый руль

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» паблик Avtograd News, с конвейера сошли уже как минимум пять пробных LADA Niva Travel с двумя передними подушками безопасности. Руль этих машин отличается от прежних модификаций тремя спицами и серебристым кантом снизу.

В серию улучшенные «Нивы» должны пойти в ближайшее время, цены на версии с «эйрбегами» могут появиться уже до конца текущего года. Однако точные сроки возобновления продаж LADA Niva Travel с подушками безопасности пока не названы.

А пока у «Нивы» нет подушек безопасности в принципе. Она лишилась их после упрощения модели, спровоцированного введением санкций. Слухи о возвращении «эйрбегов» на внедорожник появились еще летом, тогда же шла речь о водительской подушке безопасности для Niva Legend.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие планы строит АВТОВАЗ на семейство внедорожников LADA Niva. Тогда же в Тольятти рассказали, появится ли новое поколение этих машин.

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