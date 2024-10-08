На АВТОВАЗе рассказали, появится ли LADA Niva нового поколения

Классическая «Нива» до сих пор в дефиците, на ее есть устойчивый спрос. Скорее всего, он увеличится еще больше, когда этот популярный российский внедорожник получит новый двигатель. Речь идет о 1,8-литровом силовом агрегате.

В беседе с «Российской газетой» на вопрос о перспективах появления абсолютно новой LADA Niva ответил вице-президент АВТОВАЗа по продажам Дмитрий Костромин. По его словам, в Тольятти пока не планируют создавать «Ниву» нового поколения.

Топ-менеджер подтвердил, что в следующем году LADA Niva Legend и Travel получат новый мотор объемом 1,8 л. Кроме того, АВТОВАЗ хочет вдвое нарастить выпуск Niva Bronto из-за ее высокой востребованности. Появятся и спортивные версии внедорожника. Однако нужно понимать, что это сугубо нишевый продукт, отметил Костромин. Он почеркнул, что главное сейчас для производителей — не испортить легендарный автомобиль.

1,8-литровый двигатель, скорее всего, достанется «Ниве» от родственной LADA Vesta. Ожидается, что ее мотор дефорсируют для внедорожника со 122 до 90 л.с. В перспективе пройдут работы по стабилизации агрегата в диапазоне более 1500 об/мин.

Раннее мы сообщали, что тольяттинский автогигант успел собрать очередную тестовую LADA Niva Legend с новым 1,6-литровым 90-сильным мотором. Еще как минимум два подобных автомобиля проходят дорожные тесты.