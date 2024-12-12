АВТОВАЗ выпустил миллион автомобилей с момента ухода иностранных партнеров

Важное событие в новейшей истории отечественного автогиганта — с конвейера тольяттинского завода сошел миллионный автомобиль, выпущенный после ухода в 2022 году зарубежного акционера и ряда поставщиков из «недружественных» стран. Торжественная церемония состоялась 12 декабря, на ней побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Как говорят представители АВТОВАЗа, производство миллиона машин в таких сложных условиях стало «настоящим достижением и трудовым подвигом коллектива». И действительно — вопреки негативным прогнозам в первой половине 2022-го компания активно работала над тем, чтобы оперативно адаптироваться к новым обстоятельствам, и уже в июне возобновила серийный выпуск LADA Granta.

После «Гранты» на конвейер вернулись внедорожники семейства Niva, а в 2023-м — и флагманская Vesta, которая «переехала» в Тольятти из Ижевска. Еще через год АВТОВАЗ перезапустил Largus, а к концу 2024-го завод освоил новую модель Aura, построенную на базе все той же «Весты». И именно Aura, «символизирующая новую эпоху в истории компании», стала юбилейным миллионным автомобилем в новейшей истории автогиганта.

— Сегодняшнее событие — это большая честь для всей команды АВТОВАЗа. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и другие вызовы современности, мы смогли обеспечить максимальную производительность наших конвейеров. Сейчас завод выпускает новый автомобиль каждые 25 секунд. Наш бестселлер LADA Granta входит в топ-5 самых продаваемых в мире автомобилей. Эти достижения стали возможны благодаря трудовому подвигу каждого представителя нашей многотысячной команды, — сказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.