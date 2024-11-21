«Шеф, все пропало»: что ждет российский авторынок и автопром в 2025 году

Безрадостные перспективы российского авторынка в 2025 году предсказывает глава АВТОВАЗа. По его прогнозу, падение продаж может составить 30%, что, разумеется, ударит и по тольяттинскому автогиганту. Так что, сделал общий вывод г-н Соколов, его автозаводу необходима персональная поддержка государства. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сумеет ли главный отечественный автопроизводитель выбить из правительства дополнительные деньги, и как это может повлиять на общую рыночную ситуацию.

Продажи новых легковых и легких коммерческих авто в России в 2025 году могут рухнуть на 21-30% относительно 2024-го, до 1,3-1,4 млн., заявил Макси Соколов в кулуарах форума-выставки «Транспорт России». Этот тревожный прогноз, по его словам, станет реальностью, если Центробанк продолжит повышать учетную ставку, которая сейчас составляет 21%.

При этом глава АВТОВАЗа заверил, что доверенное ему предприятие по-прежнему планирует произвести в следующем году полмиллиона машин. Правда, стоить они, скорее всего, будут дороже: Соколов дал понять, что рост цен неизбежен. Такое развитие событий он объяснил повышением все той же ключевой ставки и укреплением курса доллара.

— Заявления, сделанные первым лицом АВТОВАЗа, хотя и могут показаться своего рода страшилками, в целом отражают действительно не самую радостную картину, считает руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев. — Другой вопрос — можно ли решить нынешние проблемы рынка за счет безграничной поддержки предприятия в Тольятти.

Преференции, на которые рассчитывает АВТОВАЗ, скорее всего, только продлят его агонию. Сколько поддерживали тольяттинцев? Сколько в них миллиардов, если не триллионов, уже вложено, а воз и ныне там. Китайцы начали намного позже и уже довольно успешно покоряют мировые рынки, — рассуждает эксперт.

Фото globallookpress.com.

При этом российская программа льготного кредитования, по выражения Канаева, сейчас «схлопывается»: на этом настаивает лично глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Одновременно растет доверие российских потребителей к автомобилям из КНР. А при наличии привлекательного предложения любой покупатель вполне может предпочесть отечественной машине китайское авто, делает вывод эксперт.

Заметим, что глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике заверил в решимости правительства защищать интересы АВТОВАЗа и всей отечественной автомобильной отрасли. «Особенно это касается сегментов B и B+», уточнил министр.

Но что интересно: указав, что власти не перестанут применять «регуляторные, таможенно-тарифные меры», он, тем не менее, заявил, что действующая сейчас программа индексации утильсбора уже создает существенные возможности для нашего автопрома.

Иными словами, ни о каких дополнительных резких шагах речь пока не идет. Однако глава АВТОВАЗа не так давно прямо заявлял, что даже заоблачного повышения ставок утильсбора недостаточно для сдерживания импорта.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но даже несмотря на это, вряд ли правительство пойдет на какие-то дополнительные меры ужесточения для автоимпортеров, поясняет Канаев. Представители китайских автокомпаний, по его информации, дали понять, что хотят играть по определенным прозрачным правилам.

Кроме того, тех мер поддержки АВТОВАЗа, что уже приняты властями, вполне достаточно, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Просто президент автоконцерна опасается серьезной конкуренции в лице китайских поставщиков.

— Но дальше надо будет самому АВТОВАЗу искать пути решения проблем. Насколько я знаю, сегодня на рынке машин, скорее, не хватает. И если так, то никакие отмены льготных автокредитов пока не повлияют на сбыт тольяттинцев. Соответственно, деньги будут приходить назад и инвестироваться дальше. Рыночная экономика в действии, — рассуждает эксперт.

Но ситуация на отечественном авторынке в 2025-ом действительно обещает быть в целом непростой, отмечает Канаев. Не исключено, что продажи по итогам года в самом деле сократятся в масштабах, которые озвучил глава г-н Соколов. Другое дело, что его переживания не связаны с интересами рядовых потребителей, для которых «Лады» в следующем году могут стать гораздо дороже.