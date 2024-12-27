Toyota анонсировала премьеру «дерзкого» RAV4 в исполнении Dark Side

Посетители Токийского автосалона, который будет проходить с 10 по 12 января, смогут увидеть, помимо прочего, крайне любопытный шоу-кар от Toyota — концептуальный кроссовер, построенный на базе серийного RAV4. А интересен он в первую очередь необычным для модели дизайном — дерзким и спортивным.

Компания Toyota приоткрыла завесу тайны и рассказала, какие автомобили презентует широкой публике на Tokyo Auto Salon-2025. В их числе — концептуальный RAV4 Dark Side со своеобразным дизайн-пакетом, включающим расширители колесных арок, новые диски и перелицованные бамперы. Вместо классического «гриля» у шоу-кара электронный дисплей. Передняя оптика тоже другая.

Никаких технических подробностей о Toyota RAV4 Dark Side нет — вероятно, их раскроют лишь во время «живой» презентации концепта. Впрочем, поскольку это именно шоу-кар, а не прототип и не предсерийная версия, не исключено, что о «начинке» мы так ничего и не узнаем. Планируют ли японцы довести эту машину до конвейера, неизвестно.

Напомним, что Toyota прекратила «официальные» продажи своих автомобилей в России после событий февраля 2022-го. Но несмотря на это, приобрести новенький кроссовер RAV4 вполне реально — их импортируют в нашу страну по «серым» схемам. Больше всего у дилеров машин со 171-сильным двухлитровым мотором, вариатором и полным приводом. Стартовая цена — 4,6 млн рублей.