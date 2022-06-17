Азиатский коктейль: сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

Оба наши оппонента очень популярны. Так, в прошлом году Toyota RAV4 разошлась тиражом в 38 441 экземпляров, а Nissan Qashqai выбрали 20 474 человека. Солидно, хоть модели в России уже довольно давно.
Нынешний «Равик» выпускают с 2018 года, а второе поколение «Кашкая» появилось в 2013 году. Про рестайлинг 2017 года, уверены, все и так знают. Кстати, сейчас в Европе продают уже третье поколение модели, мы же пока довольствуемся тем, что есть. Однако не стоит запивать горе и грустить об абсолютно новом «Кашкае». Nissan принципиально не изменился, поэтому завидовать буржуинам причин нет.
ВКУС И ЦВЕТ
Наши герои создавались для рынков многих стран, так что дизайнерами была проделана большая работа. И оба штаба со своей задачей справились. Кроссоверы симпатичны, у каждого есть свои «фишки», поэтому оценку внешности оставим читателям. Здесь правит бал «вкусовщина». Кому-то нравятся рубленные линии RAV4. В купе с хитрым прищуром светодиодных фар, это делает японца самобытным и избавляет от обидного прозвища — обмылок.
«Кашкай» более спокойный. А фирменная буква V в оформлении передней части делает его еще и стильным. Есть в его формах ощущение какой-то аккуратности, и это волей неволей притягивает даже тогда, когда, кажется, что видел автомобиль тысячу раз.
Что касается автора этих строк, то мне больше приглянулся RAV4. Наверное, потому, что модель более свежая, и ощущение новизны еще не потеряно. Впрочем, как уже было сказано, на вкус и цвет товарищей не выбирают…
ЛАУНЖ-ЗОНА
Открыв водительскую дверь RAV4, сразу замечаю, что пороги хорошо защищены от грязи. Это плюс, потому как даже в дождь и слякоть не надо переживать за чистоту брюк. Затем погружаюсь в кресло с хорошей боковой поддержкой. Валики достаточно крупные, так что можно не бояться пройти пару поворотов на скорости. Корпус «седло» держит хорошо.
Пластики отделки передней панели и дверных карт уже не вызывают ощущения, что на тебе сэкономили. А ведь такое чувство не раз появлялось на прошлых поколениях модели.
А еще сразу бросается в глаза 8-дюймовый экран мультимедиа, который возвышается в середине. Вроде все в нем неплохо: и функционал, и быстродействие. Но графика откровенно разочаровывает. Это «болезнь» на только RAV4, но и других моделей «Тойоты». Ее надо лечить, тем более, что сделать это просто и без операционного вмешательства в «железо». Тогда ощущения от владения машиной станут еще вкуснее и ярче.
«Кашкай» также радует хорошей «грязезащитой», а салон выглядит более спортивно. Руль со скошенным снизу ободом, крупные приливы в зоне хвата. Такую баранку одно удовольствие держать в руках.
Монитор «мультимедиа» такой же — 8-дюймовый. Но головное устройство более продвинуто, и не только потому, как установлена система «Яндекс.Авто». У «Ниссана» она своя, в смысле «железа». Здесь стоит четырехядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и встроенная — на 16 гигабайт. Надо ли говорить, что софт просто «летает», а графика и функционал даст фору и машинам классом повыше.
Что касается кресла, то у него довольно скромная боковая поддержка и посредственный поясничный подпор. Так что тут «Ниссан» явно уступает «Тойоте».
ДАЙТЕ ОГНЯ!
Силовые агрегаты нашей пары схожи. Под капотом «Тойоты» работает бензиновый двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 сил в паре с вариатором. У «Кашкая» мотор того же объема, но мощностью 144 силы, с которым спарен CVT. Привод — полный.
Для начала сажусь в «Тойоту» и сразу отмечаю, что силовой агрегат настроили отлично. Задержек при разгоне, которые характерны для вариатора, здесь нет. Даже если продавить педаль газа в пол, автомобиль радует адекватными реакциями.
Мелкие неровности асфальта подвеска «японца» не замечает. А вот на выщербленах покрупнее уже чувствуется некоторая жесткость. На грунтовке она усиливается, намекая лишний раз, что RAV4 — городской кроссовер с небольшими ходами подвески. Поэтому в серьезную грязь я на машине бы не лез, ограничившись колейной грунтовкой. Здесь за сохранность бамперов переживать не приходится, ведь клиренс «японца» приличный — 195 мм.
Но вот с обзорностью тут не очень. Передние стойки — крупные, а щетка стеклоочистителя не доходит до края стекла пару сантиметров. В дождливую погоду это сужает обзор.
Мотор «Кашкая» инженеры также неплохо подружили с вариатором. Агрегат споро жонглирует «псевдопередачами», машина уверенно движется сквозь городские пробки и активно ускоряется на шоссе.
Подвеска почти всеядна, с поправкой лишь, что это городской SUV. Кстати, ходовая отличается от той, что есть в европейских версиях. У амортизаторов иные настройки, уменьшена жесткость пружин. Поэтому кроссовер гораздо меньше рыскает в асфальтовых колеях, а на грунтовке подвеска напоминает упругий резиновый мячик. Увлекаться, конечно, не стоит, потому, как с ростом скорости идиллия нарушается, и начинаю ощущать вибрации. При этом за агрегаты можно быть спокойным, ведь клиренс тут целых 200 мм, на 5 мм больше, чем у «Тойоты».
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
Что же выбрать? Toyota RAV4 привлекает магией бренда — автомобиль медленно теряет в цене. Для многих это решающий фактор при принятии решения о покупке. А еще он порадует хорошо настроенным силовым агрегатом и прекрасными эргономичными креслами.
Нестареющий Nissan Qashqai который год остается стильным и юрким кроссовером, на котором очень удобно в городе, да и на грунтовке он не подведет. Спасибо выверенным настройкам подвески и высокому дорожному просвету.
В общем, идеальным коктейлем станет баланс характеристик и потребительских качеств каждой из моделей. Поэтому выбирать кого-то из этих азитов придется исключительно сердцем…
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