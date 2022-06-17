Азиатский коктейль: сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

ЛАУНЖ-ЗОНА

Открыв водительскую дверь RAV4, сразу замечаю, что пороги хорошо защищены от грязи. Это плюс, потому как даже в дождь и слякоть не надо переживать за чистоту брюк. Затем погружаюсь в кресло с хорошей боковой поддержкой. Валики достаточно крупные, так что можно не бояться пройти пару поворотов на скорости. Корпус «седло» держит хорошо.

Пластики отделки передней панели и дверных карт уже не вызывают ощущения, что на тебе сэкономили. А ведь такое чувство не раз появлялось на прошлых поколениях модели.

А еще сразу бросается в глаза 8-дюймовый экран мультимедиа, который возвышается в середине. Вроде все в нем неплохо: и функционал, и быстродействие. Но графика откровенно разочаровывает. Это «болезнь» на только RAV4, но и других моделей «Тойоты». Ее надо лечить, тем более, что сделать это просто и без операционного вмешательства в «железо». Тогда ощущения от владения машиной станут еще вкуснее и ярче.

«Кашкай» также радует хорошей «грязезащитой», а салон выглядит более спортивно. Руль со скошенным снизу ободом, крупные приливы в зоне хвата. Такую баранку одно удовольствие держать в руках.