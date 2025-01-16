Chery и BYD хотят выкупить заводы Volkswagen в Германии

Об этом сообщает Reuters. Если китайцы таки сумеют наладить производство своих машин в Германии, такой шаг позволит не платить пошлины в ЕС на электрокары, которые поставляются из КНР. И это уже не говоря про повышение конкурентоспособности.
Пока главными претендентами на приобретение немецких заводов Volkswagen являются концерны Chery и BYD. Однако конечные финансовые решения будут приниматься с учетом точки зрения нового правительства ФРГ — досрочные парламентские выборы назначены на конец февраля.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как Китай уничтожил Volkswagen, а заодно и весь европейский автопром.