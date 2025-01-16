Chery и BYD хотят выкупить заводы Volkswagen в Германии

Китайские автоконцерны смогут усилить свое влияние в ФРГ, если выкупят местные заводы Volkswagen. Компании из КНР уже вложили деньги в различные отрасли в Германии, которая является крупнейшей европейской экономики. Китайцы инвестировали в целый ряд сфер, включая телекоммуникации и даже робототехнику. Но с производством автомобилей дело пока не идет, хотя пара крупных «поднебесных» акционеров есть у Mercedes.

Об этом сообщает Reuters. Если китайцы таки сумеют наладить производство своих машин в Германии, такой шаг позволит не платить пошлины в ЕС на электрокары, которые поставляются из КНР. И это уже не говоря про повышение конкурентоспособности.

Пока главными претендентами на приобретение немецких заводов Volkswagen являются концерны Chery и BYD. Однако конечные финансовые решения будут приниматься с учетом точки зрения нового правительства ФРГ — досрочные парламентские выборы назначены на конец февраля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как Китай уничтожил Volkswagen, а заодно и весь европейский автопром.