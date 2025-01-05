Тоска по Европе: почему в России провалились продажи «поддельных» автомобилей MG

Компания MG Motor, громко заявившая о своем официальном выходе на наш рынок в начале прошлого года, к его концу особыми успехами похвастать так и не смогла. По данным аналитической и консалтинговой компании «АСМ-холдинг», аж два ее российских дистрибутора сумели в общей сложности пристроить менее 500 авто марки. И это при том, что она представлена в нашей необъятной аж одиннадцатью моделями самого широкого спектра. Портал «АвтоВзгляд» полюбопытствовал, что за каминг-аут (в изначальном смысле слова) предпринял почти не известный в России бренд.

Вздохи про потерянный западный рай в последнее время несколько утихли, хотя отдельные социальные группы, объединяющие свидетелей хамона и почитателей еврокультурки (не путать с европейской культурой), до сих пор льют слезы по былому счастью, скоропостижно канувшему в небытие.

ЛЮБОВЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ БАБЫ

Впрочем, когда дело касается автомобильного рынка, то тут стенания в некоторой мере оправданы, поскольку бегство европейских, японских, корейских и американских брендов в полной мере компенсировать так и не удалось. Ассортимент стал на порядок беднее, он ограничен лишь «китайцами» и «нашими», не предоставляющими прежнего выбора ни по классам, ни по характеристикам. Ну прямо как трапеза по Л. Соболеву: «Обед без вина — как любовь деревенской бабы: сытно, полезно, но скучно».

Особенно обидно автовладельцам со стажем (поколению каршеринга не понять) отсутствие того самого «вина» — знаменитых брендов, хотя многие из них в последнее десятилетие изрядно подмочили свою репутацию, выпуская порой откровенную халтуру. Так что желание старого британского производителя явить нам свой сияющий лик было вполне объяснимо и даже имело бы нехилый шанс на успех, если бы не одно но: «Говорят — царь не настоящий!»

Фото производителя.

«КИТАЙЦЫ» В БРИТАНСКОЙ ОБЕРТКЕ

Британская суть MG давным-давно осталась в прошлом. Действительно, компания была основана неким Сесилом Кимбером на Туманном Альбионе аж в 20-х годах прошлого века под именем Morris Garages.

С тех пор она несколько раз меняла собственников, прошла через ряд слияний и поглощений, но тем не менее почти всегда оставалась британской.

Под этой маркой как правило производились спортивные версии автомобилей других, родственных брендов. В конце концов, уже в виде MG Rover Group она окончательно разорилась, а на месте бывшего завода в Абингдоне расположился McDonald's.

Затем, неизвестно чего ради, мертвая марка была куплена китайской компанией Nanjing Automobile Group, которая в 2009 году в свою очередь объединилась с SAIC. Производство MG возобновилось, но теперь уже в Китае. В 2011 году публике, слегка обалдевшей от подобной метаморфозы, был представлен MG 6, состряпанный на скорую руку из Roewe 550.

Его упорно пытались продавать в том числе и на прежней родине, в Великобритании, однако после долгих мучений проект пришлось свернуть из-за низкого спроса. Китайские автомобили в британской обертке не впечатлили островитян.

Фото производителя.

ПРОРЫВ В РОССИЮ

Преодолев сопротивление своих давних партнеров Volkswagen и GM, компания SAIC недавно пробралась-таки на российский рынок.

И вот у российских водителей появился уникальный шанс приобрести автомобиль легендарной марки... с совсем не легендарной китайской начинкой. Владельцам MG о захватывающем драйве, завораживающем реве двигателя можно забыть навсегда.

Компания предлагае, повторим, целых одиннадцать моделей. Из них чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим о спортивном прошлом марки, может показаться только спорткупе MG-5. Впрочем, какие уж тут азарт и скорость — с дохлым 1,5-литровым двигателем мощностью 114 л. с. и полузависимой задней подвеской.

Остальные модели, доступные нашим водителям, не только ни разу не спортивные, поскольку их моторы также не поражают количеством лошадей, но к тому же еще и по функционалу «не катят»: супермини, универсал, пикап, кроссовер, и в придачу к ним несколько электрокаров, включая электрический минивэн.

Фото производителя.

Хотя цены по нынешним временам не запредельные — они лежат в диапазоне от 1 590 000 до 4 490 000 рублей — но дилерской и сервисной сети у компании в России нет. Машины нужно заказывать и ждать из Китая сколько хватит терпения.

И как MG с такими стартовыми позициями собиралась подвинуть своих китайских конкурентов, уде прочно обосновавшихся на российском рынке — загадка. И учитывая и невеликие цифры продаж бренда, и финансово-экономическую политику российской власти в виде высочайших коэффициентов утильсбора и ставки рефинансирования, велика вероятность, что проект проживет недолго и коллапсирует, не вынеся трудностей.

И где гарантии, что тем самым MG не накажет тех покупателей, которые уже польстились на звучный бренд и не слишком раздутый прайс?